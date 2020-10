Koronavírus: Magyarország is szigorít egy kicsit, létszámhiány merült fel egy kórházban

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében elkezdték kórházi munkára rendelni a megfelelő szakvizsgával rendelkező háziorvosokat a nyíregyházi Jósa András kórházba - értesült több forrásból a 444.hu. Az “elsődleges járványügyi ellátóként” működő intézményben ugyanis nem maradt elegendő beosztható orvos az intenzív osztályokra, illetve a koronás betegek kezeléséhez.

A megyei kórházban nem most merülnek fel létszámgondok. A 444 úgy tudja, hogy a Covid-osztályon eddig is szolgáltak már ideirányított pszichiáterek és ortopéd orvosok is, hozzájuk csatlakozhat most több háziorvos.