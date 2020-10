Minden, amit az amerikai elnökválasztásról tudni kell

Az európai tőzsdék a tegnapi esést követően felfelé korrigálnak és emelkedett a nyitás után a DAX, a CAC és a FTSE is. Komoly esésen vannak túl az amerikai piacok, miután tegnap június óta nem látott mértékben estek a nagy indexek: a Dow Jones 3,4 százalékot, az S&P 500 3,5 százalékot, míg a Nasdaq 3,7 százalékot. Az esés mögött a járványhelyzet európai és amerikai súlyosbodása áll elsősorban, de a közelgő elnökválasztás is növeli a bizonytalanságot. Az ázsiai indexekre is átragadt a rossz hangulat, többségében mínuszba kerültek, de például a sanghaji index emelkedni tudott.