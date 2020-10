Elképesztő feltámadás után sorsdöntő hónapok előtt áll az autóipar - Több tucat magyar beszállító van csődveszélyben

Rózsa Tamás, Top Tier Consultants Cikk mentése Megosztás

Az alábbi cikkemben a legfrissebb adatok és a Top Tier Consultants előrejelzései alapján értékelem a járműipar rövid- és középtávú kilátásait és azt, hogy a magyarországi beszállítói kör működésére milyen hatással lehet a koronavírus-járvány. Véleményünk szerint a globális autóeladások vártnál gyorsabb felpattanása jótékony hatással lehet a hazai járműipar szereplésére. Ugyanakkor tekintettel kell lenni arra is, hogy több negatív kockázat azonosítható a piacon, amelyek növelik egy W-alakú kilábalás valószínűségét. Ez utóbbi forgatókönyv bekövetkezése különösen annak a több tucat kisebb hazai autóipari beszállítónak jelentene problémát, amelyek már most is csődveszélyben vannak.