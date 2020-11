A no-deal Brexit határára ért az EU, a Trump-Biden párharc kimenetele is számít

Az elmúlt kétheti intenzív tárgyalások ellenére még mindig nagyon komoly nézetkülönbségek maradtak az EU és a brit kormány között az állami támogatási, vitarendezési és halászati kérdésekben, mert uniós nézőpont szerint nem igazán akartak haladni a britek az engedmények terén. A friss amerikai elnökválasztási fejlemények (Joe Biden várható győzelme) azonban talán egy utolsó lökést adhatnak még a briteknek, hogy engedjenek, mert különben se EU-s, se amerikai kereskedelmi megállapodás nem lesz egy ideig. Ha viszont nem engednek a britek, akkor 2 héten belül tényleg a kereskedelmi megállapodás nélküli brit kizuhanás felé megy a folyamat, mert az EU a tűrőképessége határára ért, amit az egyik kulcsfontosságú EP-képviselő nyilvánosan is elismert.

Az uniós tagállamok nagyköveteit, illetve az Európai Parlament illetékeseit zárt ajtók mögött tájékoztatta tegnap délután Michel Barnier unós Brexit-ügyi főtárgyaló és erről este egy rövid Twitter-üzenetet is kiadott. Ebben már világosan jelezte, hogy az elmúlt két hétben hol Brüsszelben, hol Londonban folytatott intenzív tárgyalások ellenére még mindig "nagyon komoly nézetkülönbségek maradtak" a három főbb vitás pontban és ezek rendezése nélkül semmilyen (!) gazdasági partnerségi megállapodás nem lehetséges. Még azt is odaillesztette az üzenet végére Barnier, hogy az EU készen áll minden kimenetre, beleértve tehát azt is, hogy végül rendezett kereskedelmi viszonyok nélkül zuhan ki az Egyesült Királyság év végén az EU-ból.

Nagyjából ezzel egy időben a brit Brexit-főtárgyaló David Frost is posztolt, ő is elismerte, hogy nagy nézeteltérések vannak még, de ő némi haladást is említett a tárgyalásokon és azt is hozzátűzte, hogy a további egyeztetéseken is olyan megoldásra törekszenek, ami tiszteletben tartja a britek szuverenitását a kilépés után. Éppen ezzel az odaszúrással utalt megint arra, ami egyébként is az évek óta húzódó viták lényege, miszerint úgy akar az EU szabadkereskedelmi lehetőségéből részesedni az Egyesült Királyság, hogy közben minél szabadabban tudja meghatározni a saját gazdaságpolitikai kereteit. A kettő viszont együtt nem megy és láthatóan még mindig itt vannak elakadva a tárgyalások, az EU pedig láthatóan nem akar behódolni, mert azzal a saját egységes piacának integritását sodorná veszélybe, így inkább belemenne a no-deal Brexitre is.

A uniós és brit tárgyalódelegáció ma és holnap is folytatja a háttérben az egyeztetéseket, majd vasárnap újra személyesen találkozik Londonban a két főtárgyaló, hogy fokozzák a tárgyalásokat.

Tegnap este egyébként már szivárogtak az információk arról, hogy Barnier miket mondott a nagyköveti és EP-s ülésen, de azóta is több értesülés megjelent még.

Ezek mind abba az irányba mutatnak, hogy a britek (egyelőre) nem engedtek, egyszerűen nem vonódtak bele kellő mértékben az alkufolyamatba. Bár azt most a Politico összefoglalója sem említi, hogy ennek mi lehetett az egyik fő oka, de korábban már igen. Eszerint könnyen lehet, hogy azért vártak ki a britek az engedményekkel a Brexit-tárgyalásokon, mert megvárták, hogy mi lesz az Egyesült Államokban a Trump-Biden párharc eredménye. Ha ugyanis Trump nyerne, akkor az általa már beígért gyors kereskedelmi megállapodás részben kárpótolhatná a brit gazdaságot amiatt, hogy az EU-val kereskedelmi megállapodás nélkül érnek véget a kapcsolatok az év végével. Egy Biden-adminisztrációval viszont várhatóan lassabban haladna bármilyen kereskedelmi egyezmény, így jobban érdekében állhat a brit kormánynak a gyors megállapodás az EU-val, hogy a koronavírus-járvány miatt egyébként is bekövetkező gazdasági károkat (az újabb egyhónapos teljes országos leállást) ne tetézzék januártól a no-deal Brexit következményei is.

Talán emiatt is maradt fent késő éjjelig és pár óra alvás után tért vissza a képernyőhöz Boris Johnson brit kormányfő, hogy folyamatosan kövesse a Trum-Biden párharc állását és ebből következtetéseket vonjon le arra is, hogy mi legyen a tárgyalási stratégia az EU-val a Brexit ügyében.

A csütörtök délelőtti helyzet szerint egyébként nagy valószínűséggel Biden nyeri a párharcot és ez talán egy utolsó lökést ad az EU-brit kereskedelmi tárgyalásoknak is.

Mindenesetre ha tényleg a Trump-Biden párharc kimenetelének megvárása volt a brit kormányzati stratégia mögötti egyik fő motiváció, akkor az biztosan elérte azt, hogy uniós körökben a türelmük határára értek a döntéshozók. Ennek nyilvánosan is teret engedett az egész Brexit-folyamat egyik kulcsfontosságú figurája. Bernd Lange, az Európai Parlament kereskedelmi bizottságának elnöke, akinek alapvető feladata a megkötendő EU-brit kereskedelmi egyezmény átnézése és majd az EP-s ratifikáció lebonyolítása, úgy fogalmazott egy konferencián, hogy

A türelmem határára értem és inkább megvétózom az egész projektet, mert egyszerűen a folyamat már nem egyeztethető össze a demokratikus elvekkel.

Ezzel arra utalt, hogy ha november közepe körül meg is születne a kereskedelmi alku, túl kevés idő maradt már hátra arra, hogy rendesen átnézze az EP kereskedelmi bizottsága a részleteket, és így alaposan előkészítse a folyamatokat ahhoz, hogy majd az EP plenárisa is szavazhasson a megállapodásról (ez elengedhetetlen ahhoz, hogy az alku hatályba is tudjon lépni január elsején).

Éppen emiatt tehát a brit kormány egy rendkívül veszélyes manővert hajtott végre ezzel a huzavonával, mert végülis az időhiány lehet az egyik fő ok arra, hogy megállapodás nélkül zuhan ki az Egyesült Királyság az EU-ból.

Mindezek tükrében tehát tényleg kulcsfontosságú, mindent eldöntő napok előtt áll Barnier és Frost csapata.

Tudjuk, hogy ezt már sokszor leírtuk, de ahogy a megszabott keretekből adódik, most már nincs idő a további taktikázásra, dönteni kell az egész Brexit-folyamatot mozgató szabályozási szabadság kérdéséről a brit oldalon, hogy azt mérlegelve az EU tudjon rá mondani valamit: vagy egy igent, vagy egy nemet.

Címlapkép forrása: Jeremy Selwyn - WPA Pool/Getty Images