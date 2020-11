Amerikai elnökválasztás 2020: Trump esélyei Arizonában éledtek újra, de még mindig Bidennek áll a zászló

"Úgy gondoljuk, tiszta pályán leszünk a győzelem felé a délután folyaman, arra számítunk, hogy az alelnök [Biden] vezetni fog azokban az államokban, amelyek szükségesek ahhoz, hogy 270 elektori szavazat fölött legyen. Az alelnök [Biden] több szavazatot fog szerezni, mint bármely más elnökjelölt a történelemben és még mindig folyik a számlálás. Szavazatszámokat tekintve már most is 50% fölötti a győzelme. Nagyobb lesz az előnyünk Michiganben, mint Donald Trumpnak volt 2016-ban. És Wisconsiban is. És Pennsylvaniában is. És fordítottunk is egy államot, Pennsylvaniát" - fogalmazott Jen O’Malley Dillon, Joe Biden kampányfőnöke.