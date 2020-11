Itt a katasztrofális előrejelzés: összeomlás vár Európa egyik legerősebb országának autópiacára

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A legfrissebb értékesítési statisztikák alapján elmondható, hogy októberben sem volt képes talpra állni a brit autópiac. Ebben az is szerepet játszott, hogy bár a magánszemélyek részére történő eladások szerény mértékben nőni tudtak, a céges értékesítések tovább estek múlt hónapban a Brexit okozta bizonytalanság és a koronavírus-járvány kedvezőtlen hatásai miatt. További rossz hír, hogy a járvány második hullámának megfékezése érdekében hozott szigorú intézkedések miatt, négy hétre bezárnak a brit autószalonok is, így már most borítékolható az eladások drámai visszaesése novemberben.