Amerikai elnökválasztás 2020: megszületett a végeredmény

A Biden-győzelmet éltető össznyugati örömünnep közepette érezhetően több az óvatosságra intő hang, mint volt tizenkét évvel ezelőtt, amikor Barack Obama váltotta George W. Bush amerikai elnököt. Az „igazi Amerika visszatér” típusú szólamok persze most is teli torokból harsognak – több konkrét témában, és bizonyos helyeken nem is teljesen alaptalanul. Ám Európa szempontjából kérdés, hogy egy Biden-féle külpolitikával a nyerni- vagy a vesztenivalója több.