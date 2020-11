Amerikai elnökválasztás 2020: megszületett a végeredmény, zavargások Washingtonban

Több ezren tüntettek Donald Trump amerikai elnök mellett Washingtonban, a résztvevők vasárnapra virradóan összecsaptak az ellentüntetőkkel, legalább 20 embert letartóztattak. A rendőrség közleménye szerint két rendőr megsebesült, és több fegyvert lefoglaltak. A tüntetők egyebek közt a "Még négy év!" jelszót skandálták, ezzel utalva arra, hogy Donald Trumpot tekintik a november 3-i elnökválasztás győztesének.

A felszólalók közt volt a törvényhozás alsóházába bekerült Marjorie Taylor Greene republikánus üzletasszony is, aki arra buzdította az embereket, hogy vonuljanak a legfelsőbb bíróság elé.

A tüntetők egy része később átvonult a Fehér Házhoz vezető egyik, a Black Lives Matter (Fekete életek is számítanak/BLM) mozgalomról elnevezett utcára, ahol összecsaptak a BLM itt gyülekező aktivistáival.

Több más városból is tüntetésekről érkeztek hírek, a Michigan állambeli Lansingben a felszólalók kétségüket fejezték ki Joe Biden demokrata párti elnökjelöltnek az államban elért választási győzelmével kapcsolatban. Tüntettek Arizonában is, ahol a hivatalos eredmények szerint Biden szintén megelőzte Trumpot.

Noha a The New York Times című amerikai napilap a washingtoni belbiztonsági minisztériumra (DHS) hivatkozva azt közölte, az idei volt az Egyesült Államok történetének legbiztonságosabb választása, az eredményt többen vitatják. Szerdán Georgia államban hivatalosan is elrendelték a szavazatok kézzel történő teljes újraszámlálását, Trump jogászai pedig újabb perkeresetet nyújtottak be a michigani választási eredmények érvényesítésének felfüggesztése érdekében. (MTI)