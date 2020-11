Koronavírus: a WHO központjában már 65-en megfertőződtek

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A koronavírus-világjárvány kezdete óta igazoltan hatvanöten fertőződtek meg az Egészségügyi Világszervezet (WHO) genfi székhelyén - közölte Maria van Kerkhove, a WHO járványügyi szakértője hétfői genfi virtuális sajtótájékoztatóján, amelyen részt vett a szervezet főigazgatója is.