WHO: az iskolabezárások elkerülése a tinédzserek depressziójának enyhítését is szolgálja

A járvány idején, a lezárások, korlátozások miatt a tinédzserek körében jelentősen emelkedett a depressziós megbetegedések száma, ezért is hangsúlyozzuk az iskolák nyitva tartásának fontosságát és erről lesznek majd friss magyarországi statisztikák is – jelezte az Egészségügyi Világszervezet (WHO) magyarországi irodavezetője az Indexnek adott interjúban.