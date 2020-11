Itt a bejelentés: a magyar hátterű Anthony Blinkent jelöli amerikai külügyminiszternek Joe Biden

Az anyja és apja révén is erős magyarországi kötődéssel rendelkező Anthon Blinkent (fenti képünkön jobbra) jelöli külügyminiszteri tisztségre Joe Biden megválasztott amerikai elnök. Biden mellette több más kulcsfontosságú személy jelölését is bejelentette a hétfő esti órákban.

Kik a friss jelöltek?

Blinken jelölése a külügyminiszteri posztra benne volt a pakliban, hiszen a neve keringett már a nagy esélyesek között az elmúlt napokban, illetve ő az elmúlt években is nagyon szoros szövetségese volt Bidennek. A mostani elnökválasztási kampányban is ő volt Biden külpolitikai tanácsadója, illetve 2015-2017 között az Obama-korszak utolsó éveiben külügyminiszter-helyettes is volt már.

Biden a nemzetbiztonsági tanácsadójának Jake Sullivant jelölte, az Egyesült Államok ENSZ-nagykövetének pedig Linda Thomas-Greenfieldet. Mellettük a belbiztonsági miniszternek Alejandro Mayorkast jelölte, John Kerry korábbi szenátort és korábbi demokrata elnökjelöltet pedig speciális elnöki klímaügyi megbízottjának kérte fel.

A Reuters szerint Blinken jelölésével Biden azt a trumpi politikát igyekszik megfordítani, illetve korrigálni, ami az „Amerika első” szlogen mögé bújva kiléptette az Egyesült Államokat a párizsi klímamegállapodásból, az iráni atomalkuból, a WHO-ból és egyértelműen törekedni fog az európai partnerek (pl. NATO) megnyugtatásáról, a kapcsolatok erősítéséről.

Ki ez a Blinken erős magyarországi kötődéssel?

Az 58 éves Blinken édesanyja magyar, apja (akinek második felesége is magyar) pedig 1994 és 1997 között az Egyesült Államok budapesti nagykövet volt. Amint a 444.hu mai portréja rámutat: az idősebb Blinken házaspár sokat tett Magyarországon a fejlődésért: a rendszerváltás utáni demokratizálódási folyamatok elősegítéséért. 2015-ben a CEU Nyílt Társadalom Archívuma (OSA) kapott tőlük nagy adományt, és amiért hálából most az ő nevüket viseli az archívum.

Mindezek miatt tehát

Blinken mélyrehatóan ismeri a kelet-közép-európai térség viszonyait és az is fontos, hogy Barack Obama elnökségének utolsó részében, 2015-2017 között már volt amerikai külügyminiszter-helyettes,

tehát ez is azt jelzi, hogy friss és beható ismeretei vannak a térségről.

Amint a portál fogalmaz: mérsékeltnek tartják, akit talán a republikánusok is elfogadnak, de azt biztosra lehet venni, hogy az amerikai külpolitika hatalmas változások előtt áll. Ugyanerről a nagy külpolitikai fordulat esélyéről beszélt ma az Inforádiónak a Méltányosság Politikaelemző Központ munkatársa, Rajnai Gergely. Az elemző szerint Antony Blinken egy olyan tapasztalt és megbízható, megkérdőjelezhetetlen figura az amerikai külpolitikai életben, hogy "nagyon valószínűtlen, hogy a republikánusok megakadályoznák a kinevezését," akik feltehetően őrizni fogják többségüket január után is a Szenátusban.

Blinken részéről várhatóan a hagyományos, az 1990 utáni amerikai külpolitika visszatérése várható. Blinkennek nagyon nagy szerepe volt korábban akár a szíriai, akár az irányi ügyek rendezésében, tehát a multilaterális, a többoldalú egyezmények a híve, valamint a demokrácia terjesztésének, miközben rendkívüli mód elutasító Oroszországgal szemben.

Ami érdekes lehet – jegyezte meg Rajnai Gergely –, hogy a pályafutása nagy részében Európával foglalkozott, ami

magában hordozza egy Európa-fókuszú politika megerősítését

a részéről, ellentétben a Trump-adminisztrációval, amely az Európai Unió helyett sokkal inkább foglalkozott Kínával és a Távol-Kelettel.

A magyar kötődése ellenére azonban vélhetően nem ő fogja meghatározni Amerika magyar külpolitikáját a mindennapokban, hiszen nem első számú partner a két ország. De feltehetően

olyan embereket fog kinevezni, mint amilyenek már 2016 előtti is voltak, akik erőteljes konfrontációt vállaltak föl az Orbán-kormánnyal szemben.

Ennek mértékbe azonban nagyban függhet attól, hogy az Egyesült Államoknak milyen lesz a viszonya Oroszországgal, valamint az Európai Unióval, tekintve, hogy ez a kettő, amely meghatározza, hogy Magyarországon hogy csapódik le az amerikai külpolitika - vázolta a szakértő.

Eljött az amerikai-európai összefogás ideje

A fenti hírhez tartozik még, hogy ma telefonon beszélt egymással az uniós állam- és kormányfőket tömörítő Európai Tanács elnöke, Charles Michel, illetve Joe Biden megválasztott amerikai elnök és erről kiadott utóbbi hivatala egy közleményt. Ebben azt hangsúlyozta Michel, hogy eljött az összefogás ideje egy közös érdekeken és közös értékeken alapuló, erős transzatlanti szövetség újjáépítésére.

Charles Michel üdvözölte Biden határozott elkötelezettségét az Egyesült Államok szövetségesei és az európai együttműködés támogatása iránt. Michel a telefonbeszélgetésben kijelentette, hogy az Európai Unió kész együttműködni az Egyesült Államokkal az olyan sürgető feladatok elvégzésében és kihívások kezelésében, mint a koronavírus-járvány, a gazdasági nehézségek, az éghajlatváltozás, a biztonság vagy a multilateralizmus.

Itt az ideje, hogy összefogjunk. A változó világban partnerségünk minden eddiginél fontosabb lesz polgáraink védelme, gazdaságaink újraindítása, a globális felmelegedés megállítása és a biztonságosabb világ megteremtése érdekében. Az Európai Unió és az Egyesült Államok fellépésének mindig nagyobb hatása lesz, ha együtt cselekszenek

- fogalmazott.

A tájékoztatás szerint Michel köszönetet mondott Biden támogatásáért az unió és Egyesült Királyság között létrejött kilépési megállapodás végrehajtásával kapcsolatban. Ez a megállapodás megőrzi a békét és a stabilitást Írországban, és teljes mértékben tiszteletben tartja az Ír-sziget békéjét biztosító nagypénteki megállapodást - emelték ki.

Michel végezetül meghívta Joe Bident az uniós tagországok vezetőit tömörítő tanács 2021-ben Brüsszelben tervezett, a közös prioritások megvitatását célzó találkozójára - tette hozzá közleményében az Európai Tanács sajtószolgálata.

Címlapkép forrása: Mike Coppola/Getty Images for National Committee on American Foreign Policy. A fenti képen balról jobbra George D. Schwabb, Maurice Sonnenberg, az Egyesült Államok 47. alelnöke, Joe Biden és Anthony Blinken volt külügyminiszter-helyettes részt vesz az Amerikai Külpolitika 2017. évi gála díjátadóján 2017. október 30-án New Yorkban.