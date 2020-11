Orosz külügy: ez a béke megsértése

Az orosz külügyminisztérium pénteken határozott tiltakozását fejezte ki Washingtonnál amiatt, hogy a héten egy amerikai rombolóhajó behatolt orosz területi vizekre, amit az orosz fél a béke megsértésének minősített.

"Az orosz külügyminisztérium határozott tiltakozását fejezi ki ezzel kapcsolatban. A történteket nyílt provokációnak tartjuk, amelynek célja a béke és a rend megsértése volt" - fogalmazott közleményében a tárca.

Az orosz külügyminisztérium szerint az Oroszországi Föderáció tengeri határainak megsértése arra az amerikai szándékra utal, hogy "kétségbe akarják vonni a Nagy Péter-öböl nemzetközi jogi státuszát". Ezért Moszkva felszólítja Washingtont, hogy a jövőben tartózkodjon a hasonló provokációktól, és az ilyen tengeri határsértések lehetséges következményeire figyelmeztetett.

Az orosz védelmi minisztérium kedden közölte, hogy az amerikai John McCain rombolóhajó két kilométer mélyen behatolt orosz területi vizekre a Japán-tengeren, a Nagy Péter-öbölben. Az amerikai hajót végül az Admiral Vinogradov tengeralattjáró-elhárító hajó szorította ki onnan.

A tárca szerint a John McCain, amely már több napja a Japán-tengeren tartózkodott, kedd reggel hatolt be orosz felségvizekre. Az Admiral Vinogradov figyelmeztette az amerikai hadihajót, hogy manővere elfogadhatatlan, és kilátásba helyezte a célzott ütközés lehetőségét.

A moszkvai beszámoló szerint a figyelmeztetést és az orosz hajónak az amerikai felé tartó irányváltását követően a John McCain azonnal nemzetközi vizekre távozott, és több behatolási kísérletet nem tett. A tárca közölte, hogy az Admiral Vinogradov közvetlenül az amerikai hajó közelében teljesít feladatokat, és a térségbe vezényelték az orosz Csendes-óceáni Flotta Szoversennij korvettjét.

Az amerikai haditengerészet tagadta, hogy hibát követett el, és azzal vádolta Moszkvát, hogy túlzó tengeri követelései vannak.

Címlapkép forrása: U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Joshua Fulton/U.S. Navy via Getty Images