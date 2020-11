Trump feketelistára tehet két újabb kínai vállalatot

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

A lap már korábban beszámolt róla, hogy az amerikai védelmi minisztérium 4 további, hadsereg által irányított kínai vállalat szándékozik feketelistára tenni, ezzel 35-re növelve a szankciókban érintett kínai vállalatok számát. A Trump elnök által kiadott rendelet megtiltaná amerikai vállalatok számára, hogy értékpapírokat vásároljanak a listán feltüntetett kínai vállalatoktól.

Az új rendelet tartalmazza a Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) és a China National Offshore Oil Corp (CNOOC) nevű vállalatokat is - álltja három forrás is. A SMIC azt közölte, hogy továbbra is együttműködik az amerikai kormánnyal, és termékei kizárólag polgári és kereskedelmi felhasználásra készülnek. Azt állítják továbbá, hogy nincs kapcsolatuk a kínai hadsereggel, és semmilyen terméket nem gyártanak a számukra.

A védelmi minisztérium, a washingtoni kínai nagykövetség és a GNOOC egyelőre nem reagáltak a fejleményekre.

Az SMIC már korábban is az amerikai kormány célkeresztjében volt, szeptemberben figyelmeztetést is adtak ki az amerikai beszállítóknak, miután "elfogadhatatlan kockázatot" találtak a vállalat tevékenységében. Az intézkedéssel a távozó republikánus elnök, Donald Trump bebetonozhatja az agresszív Kína-ellenes politikáját, és egyben a Biden-kormány számára is örökül hagyja a kemény fellépést - utóbbi egyelőre nem kommentálta a lépést.

A Reuters emellett múlt héten arról írt, hogy a Trump-kabinet 89 további kínai vállalatról készült megállapítani, hogy kötődésük van a kínai hadsereghez, kizárva ezzel őket amerikai termékek vásárlásából. A katonai kötődésű kínai vállalat összeállítását egy 1999-es törvény teszi lehetővé, de azt csak 2020-ban kezdték végrehajtani.

A szakértők szerint az intézkedéseknek nem lesz jelentős hatása ezekre a vállalatokra nézve, ráaádsul a Biden-kormány álláspontja az ügyben nem egyértelmű.

Címlapkép: Getty Images