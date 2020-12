A szolgáltatások húzzák a kínai gazdaságot

Lendületesen bővült a kínai szolgáltatóipar teljesítménye novemberben - derül ki a Caixin Insight Group kínai kutatóintézet és az IHS Markit londoni székhelyű pénzügyi-gazdasági adatszolgáltató közös felméréséből.

Portfolio Signature karácsonyra is!

A legfontosabb elemzések és exkluzív tartalmak a fa alá. Akár az utolsó pillanatban is megajándékozhatsz valakit egy éves Portfolio Signature előfizetéssel. Ha pedig egyszerre több ismerősnek, barátnak, családtagnak vásárolsz éves előfizetést, akkor van lehetőség A legfontosabb elemzések és exkluzív tartalmak a fa alá. Akár az utolsó pillanatban is megajándékozhatsz valakit egy éves Portfolio Signature előfizetéssel. Ha pedig egyszerre több ismerősnek, barátnak, családtagnak vásárolsz éves előfizetést, akkor van lehetőség mennyiségi kedvezmény re is. Így azon túl, hogy az ünnepekre hasznos ajándékkal készülsz, még a minőségi gazdasági tartalomgyártást is támogathatod. Tudj meg többet

A Caixin/Markit csütörtökön közzétett adatai szerint a kínai gazdaság több mint felét kitevő szolgáltatóipar beszerzésimenedzser-indexe (BMI) novemberben 57,8 pontra emelkedett az októberi 56,8 pontról. A múlt havi adat az elmúlt évtized második leggyorsabb ütemű növekedését jelzi: 2010 áprilisa óta csupán idén júniusban regisztráltak a novemberinél nagyobb mértékű emelkedést. A kínai szolgáltatóipari BMI ezzel hetedik hónapja áll a növekedést és a visszaesést elválasztó, 50 pontos küszöb fölött.

A teljesítmény javulását novemberben változatlanul az új megrendelések számának emelkedése ösztönözte, amely ismét gyorsuló ütemben nőtt a megelőző hónaphoz képest, szintén a legmagasabb szintre felszökve 2010 áprilisa óta. Az új exportmegrendelések állománya június óta az első alkalommal bővült ismét a múlt hónapban, ráadásul több mint másfél éve a leggyorsabb ütemben - utoljára tavaly áprilisban regisztráltak kiugróbb adatot. A felmérésben részt vevő vállalatok arról számoltak be, hogy novemberben a belföldi és külföldi megrendelőik száma egyaránt növekedett.

A javuló kereslet miatt, valamint a termelési kapacitás növelése érdekében a szolgáltatóipari vállalatok novemberben a negyedik egymást követő hónapja bővítették foglalkoztatotti létszámukat. A múlt hónapban ráadásul az új munkahelyek száma 2010 októbere óta a legnagyobb arányban nőtt a szektorban.

Az üzleti várakozásokat tükröző részindex 2011 áprilisa óta a legnagyobb mértékű derűlátásról árulkodott a múlt hónapban, a harmadik egymást követő hónapja tartó emelkedést követően. A vállalatok jellemzően arra számítanak, hogy a világjárvány megfékezésével a globális gazdasági körülmények javulhatnak a következő egy év során, miközben az élénkülő belső kereslet és az új termékek piaci megjelenése tovább élénkítheti a szektor teljesítményét.

A szintén csütörtökön közzétett, a feldolgozóipari és szolgáltatóipari adatokat is magában foglaló kompozit beszerzésimenedzser-index az októberi 55,7 pontról 57,5 pontra emelkedett novemberben. Ez a kínai gazdasági teljesítmény egészének legkiugróbb emelkedését jelenti 2010 márciusa óta. Az adatokhoz mellékelt közleményben Vang Csö, a Caixin vezető közgazdásza rámutatott: a feldolgozóiparban és a szolgáltatói szektorban egyaránt a kereslet és a kínálat élénküléséről számoltak be a vállalatok a múlt hónapban, miközben a foglalkoztatottság is tovább javult. A termelést és az új megrendelések állományát tükröző részindexek ráadásul 2010 első fele óta a legmagasabb szintre emelkedtek - tette hozzá.

Vang az adatok tükrében úgy értékelte, hogy a járványt követő gazdasági helyreállás még hónapokon át tarthat el. Arra figyelmeztetett, hogy a döntéshozóknak körültekintőnek kell lenniük a járvány idején alkalmazott politikák enyhítését illetően, hiszen Kínán belül és kívül is változatlanul bizonytalanságok állnak fenn.

A kínai statisztikai hivatal hétfőn tette közzé a feldolgozóiparon kívüli, főleg a szolgáltatásokat és az építőipart tömörítő szektor beszerzésimenedzser-indexét. A javarészt nagyobb, állami kézben lévő vállalatok körében folytatott hivatalos felmérés adatai alapján a szolgáltató szektor teljesítménye októberhez képest 0,2 ponttal 55,7 pontra nőtt novemberben. A szintén hétfőn közölt hivatalos kompozit BMI pedig 55,7 pontra bővült a múlt hónapban az októberi 55,3 pontról.

Kína gazdasági helyreállása a harmadik negyedévben tovább gyorsult: a növekedés mértéke 4,9 százalékra emelkedett a második negyedévben mért 3,2 százalékról. A koronavírus-járvány bénító hatásaira az ország gazdasága az év első három hónapjában 6,8 százalékkal zsugorodott. A Világbank előrejelzése szerint a kínai gazdaság az idei évben 2 százalékos növekedést érhet el, míg a Nemzetközi Valutaalap (IMF) szerint Kína a G20-as országcsoport egyetlen, gazdasági növekedést elérő országa lehet az idén. Az IMF októberben 1,9 százalékra növelte előrejelzését a kínai GDP idei növekedésére vonatkozóan, 2021-re pedig 8,2 százalékos bővülést valószínűsít.

Címlapkép: Getty Images