Hatalmas autóipari beruházást hajt végre a Continental Magyarországon

A magyar gazdaság életerejét mutatja, hogy a világgazdaságból érkező kedvezőtlen hírek ellenére Magyarországon napról-napra jelentenek be újabb és újabb beruházásokat az ország valamennyi pontján - hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Budapesten a Continental Automotive Hungary Kft. beruházás-bejelentő sajtótájékoztatóján.

Portfolio Signature karácsonyra is!

A legfontosabb elemzések és exkluzív tartalmak a fa alá. Akár az utolsó pillanatban is megajándékozhatsz valakit egy éves Portfolio Signature előfizetéssel. Ha pedig egyszerre több ismerősnek, barátnak, családtagnak vásárolsz éves előfizetést, akkor van lehetőség A legfontosabb elemzések és exkluzív tartalmak a fa alá. Akár az utolsó pillanatban is megajándékozhatsz valakit egy éves Portfolio Signature előfizetéssel. Ha pedig egyszerre több ismerősnek, barátnak, családtagnak vásárolsz éves előfizetést, akkor van lehetőség mennyiségi kedvezmény re is. Így azon túl, hogy az ünnepekre hasznos ajándékkal készülsz, még a minőségi gazdasági tartalomgyártást is támogathatod. Tudj meg többet

Elmondta, a világ második legnagyobb autóipari beszállító vállalata, a Continental az újgenerációs járműelektronikai termékek gyártásának megkezdéséhez új gépsorokat telepít Budapesten és Veszprémben 25,6 milliárd forint értékű beruházással, ezzel 4127 ember munkahelyét védik meg a két városban. A beruházáshoz a kormány 7,7 milliárd forint vissza nem térítendő készpénztámogatást ad a cégnek.

Szijjártó Péter beszélt arról is, az autóipar a magyar gazdaság gerincoszlopa, ezért fontos, hogy az ország Európa fellegvára lehessen a modern elektromobilitásra épülő autóipari korszakban is, ebben képvisel magas hozzáadott értéket a Continental összességében, és a most bejelentett beruházása is. A miniszter ismertette, hogy a német Continental három évtizede működik Magyarországon, jelenleg hét gyára, egy logisztikai és egy fejlesztő központja van itt.

Szijjártó Péter kiemelte, a Continental újabb magyarországi beruházása tovább erősíti a magyar-német gazdasági kapcsolatokat. Utalt arra, hogy a magyar-német ipari kamara felmérése szerint az itteni német cégek 60 százaléka a következő egy évben üzleti helyzetének javulására számít, ami óriási dolog a világjárvány mostani időszakában.

Keszte Róbert, a Continental Automotive Hungary Kft. ügyvezető igazgatója felidézte, hogy cégcsoportjuk 2013 óta stratégiai partnere a magyar kormánynak, így a koronavírus miatti világjárvány miatti nehéz időszakban is. Az ügyvezető igazgató elmondta, hogy az idei év nehéz időszak a világ autóipara számára, mert a pandémia miatt jelentős árbevételkiesés lesz, és ebben a helyzetben is finanszírozni kell az ágazati átalakuláshoz szükséges jelentős ráfordításokat.

A Continentalt 1871-ben alapították, a vállalat biztonságos, hatékony, intelligens és elérhető megoldásokat kínál a járművek, gépek, a közlekedés és a szállítmányozás számára. Tavaly a Continental 44,5 milliárd eurós forgalmat ért el, jelenleg a cégcsoport több mint 233 000 alkalmazottat foglalkoztat 59 országban.

Egyre fontosabb szerepet kaphat Magyarország

A mostani bejelentéssel kapcsolatban érdemes felidézni a Magyar Járműalkatrészgyártók Országos Szövetségének (MAJOSZ) néhány héttel ezelőtti konferenciáját, ahol Rózsa Tamás előadásában arról is beszélt többek között, hogy az elmúlt időszakra az a tendencia volt jellemző, hogy a közép- és kelet-európai termelések emelkedtek az autóiparban, míg a nyugat-európai stagnált, vagy inkább csökkent. A Top Tier Consultants ügyvezető igazgatója hozzátette, ez a trend folytatódik és az előrejelzések szerint Románia, utána pedig Magyarország lehet a legnagyobb nyertese. Az alternatív hajtásokhoz kapcsolódóan Nyugat-Európában is tapasztalható kapacitásbővítés, de ez is le fog gyűrűzni a nagy gyártóbázisok felé, és ebből szintén sokat profitálhat majd Magyarország.

Látni kell azt is, hogy a termelés súlypontjává egyre inkább Kelet- és Közép-Európa válik, az új gyárak itt épülnek és a kapacitásbővítéseket is ebben a régióban hajtják végre. Mindez oda vezethet, hogy míg a régiónkban előbb-utóbb 30-40 százalékos kapacitásbővítések lesznek az autóiparban, nyugaton legjobb esetben is csak stagnálásról beszélhetünk majd.

Címlapkép forrása: MTI/Mónus Márton