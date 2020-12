Egyre több a jel, hogy vasárnap estig bejelentik a kereskedelmi megállapodás nélküli Brexitet

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Annyira látványosan nem akartak foglalkozik a Brexit kérdésével a csütörtök-pénteki EU-csúcson, hogy állítólag mindössze 8 percig volt téma az ülésen és ez is jól mutatja, hogy az EU tényleg komolyan gondolja: inkább megállapodás nélkül essenek ki a britek év végén a vámunióból és közös piacból, minthogy túl sok engedményt adva nekik az EU megteremtse a saját gazdasági konkurenciáját közel a határaihoz. Ezzel együtt a britek felől is olyan szignálok sora érkezik, amelyek arra utalnak, hogy ők sem akarnak engedni az egyenlő versenyfeltételek, a halászat, illetve a vitarendezés kérdésében, mert ezeket szuverenitási kérdésnek tekintik egy egyébként is önálló útra kelő ország szemszögéből. Pénteken mind Ursula von der Leyen bizottsági elnök, mind Boris Johnson brit kormányfő nagyon pesszimistán nyilatkozott a megállapodás esélyeiről és a két vezető abban maradt, hogy vasárnap estig áttekinti: megvannak-e az esetleges kereskedelmi megállapodás alapjai, vagy sem és döntést hoznak az ügyben. Ez nagyobb eséllyel az lesz, hogy befejezik az átfogó kereskedelmi megállapodást célzó tárgyalásokat és így januártól a no kereskedelmi deal Brexit forgatókönyve valósul meg, de azért még mindig benne van a pakliban egy utolsó pillanatos megállapodás. Friss híreink a hétvége során a nagy jelentőségű ügyről.