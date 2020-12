Máris lepattant Trumpék utolsó pillanatos nagy próbálkozása a Legfelsőbb Bíróságról

Portfolio MTI Cikk mentése Megosztás

Az elmúlt napokban mi is több cikkben foglalkoztunk azzal a Texas állam által indított, nagy tömegeket megmozgató keresettel, ami Joe Biden demokrata párti jelölt győzelmét akarta megakadályozni, de jogilag gyenge lábakon állt és most az amerikai Legfelsőbb Bíróságtól jött is az elutasító reakció a keresetre.