Törökország és Irán összebalhézott Azerbajdzsán miatt

Törökország szombaton bírálta a Teherán által használt "sértő nyelvezetet", amelyet Recept Tayyip Erdogan Azerbajdzsában elmondott versével kapcsolatban használt.

Irán ugyanis korábban kifogásolta, hogy a török elnök bakui látogatásán elmondott egy verset, amely sejteni engedte, hogy két északnyugat-iráni tartomány Azerbajdzsánhoz tartozik. "Bíráljuk, hogy sértő nyelvezetet használtak az elnökünkkel és az országunkkal szemben, miután elhangzott egy vers, amelynek értelmét szándékosan forgatták ki a szövegkörnyezetéből" - áll a Fahrettin Altun, a török elnöki hivatal kommunikációs igazgatója által kiadott közleményben.

Erdogan csütörtökön Azerbajdzsánba, a Törökországgal szövetséges kaukázusi köztársaságba utazott, hogy részt vegyen az Örményország feletti azeri győzelem alkalmából tartott díszszemlén. A két ország hat héten át háborúzott Hegyi-Karabahért, a vitatott hovatartozású, többségében örmények lakta azerbajdzsáni beékelődésért.

A látogatás alatt a török elnök egy verset mondott el, amely Teherán szerint alkalmas volt a szeparatizmus szítására az iráni azeri kisebbségen belül.

Iránban jelentős azeri kisebbség él, többségében az ország északnyugati részében, az Azerbajdzsánnal és Örményországgal szomszédos tartományokban. Pénteken Mohammad Dzsavád Zaríf iráni külügyminiszter bírálta Erdogánt az elmondott vers miatt, és a külügyminisztériumba kérették Törökország teheráni nagykövetét Erdogan "beavatkozó és elfogadhatatlan megjegyzései" miatt.

Válaszképpen Törökország az ankarai iráni nagykövetet kérette be a külügyminisztériumba a szerinte "megalapozatlan" kijelentés miatt. Szombati telefonbeszélgetése során Mevlüt Cavusoglu török külügyminiszter közölte iráni kollégájával, hogy a török elnök versmondása kapcsán "Irán által tett alaptalan és erőszakos kijelentések elfogadhatatlanok" - erről a török külügyminisztérium nevének elhallgatását kérő illetékese adott tájékoztatást. Ez utóbbi szerint Cavusoglu azt is közölte Zaríffal, hogy Törökország a nehéz pillanatokban is szolidáris volt Iránnal, amikor mások hátat fordítottak neki, és ettől még mélyebb Ankara csalódása.