Brexit: látszik egy keskeny ösvény a megegyezéshez, de mégis mi lehet az?

Óvatosan optimistán nyilatkozott hétfő délelőtt az uniós tagállami nagykövetek üléséről kiszivárgó hírek alapján Michel Barnier uniós Brexit-ügyi főtárgyaló arról, hogy mik az esélyei a kereskedelmi megegyezésnek a következő napokban. Az alkuhoz vezető keskeny ösvény az, hogy London engedne az egyenlő versenyfeltételek és a vitarendezési fórum kérdéseiben és ezért cserébe az EU is engedne valamennyit a halászati vitában. Ezzel együtt még mindig nagyon bizonytalan, hogy tényleg összejön-e a kereskedelmi megállapodás, mert még további öt-hat területen is vannak nézeteltérések. Az idő viszont nagyon szorít, hiszen bő két hét múlva hatályba kellene lépnie az egyezség végső kereteinek.

Michel Barnier a ma délelőtti uniós nagyköveti ülésen azt mondta, hogy van némi előrelépés a megegyezés felé, így az alkura még van esély, és a következő napok kritikusan fontosak lesznek. Az ülés után egy diplomata is azt mondta a Reutersnek, hogy ha London enged az egyenlő versenyfeltételek és a vitarendezési keretek témájában, akkor tényleg lehet alku. Cserébe az EU is engedne a halászati kérdésekben, igaz az is kiderült, hogy az EU visszautasította azt az ajánlatot, hogy legyen a halászati kérdésekben 3 éves átmeneti időszak a szabályozásban.

A Politico reggeli londoni hírlevele számos sajtótermék értesüléseit összegezve azt a képet nyújtja, hogy

Az EU elengedte azt az eddigi követelését, miszerint ha a britek a „gyengülés irányába” eltérnek az uniós szabályozástól, akkor automatikusan és egyoldalúan vámokat vethessen ki a brit termékekre, ellensúlyozva a szabályozástól való eltérés hatását.

A tárgyalások - amelyek ma Brüsszelben indulnak újra – most arra fókuszálnak, hogy mi az a szint, amikor a brit szabályozás már nem fair módon "alávágna" az EU-s szabályozásnak és ennek kiegyensúlyozására milyen intézkedéseket lehetne tenni.

Ami a legfontosabb: a fentiekkel összhangban egy független kiegyenlítő rendszerről egyeztetnek, ami csak azokra a szektorokra lenne érvényes, amelyekben a britek „alávágnak” az uniós szabályoknak, nem általánosan minden szektorban (ez lenne a nukleáris opció a britek szerint). Ezzel párhuzamosan a britek is megtorló eszközöket szeretnének kapni a kezükbe, ha uniós oldalon látnak olyan szabályozást, ami szerintük káros a versenyre.

Így tehát az uniós megtorló vámlépések egy független kiegyenlítő és vitarendezési mechanizmus után lépnének életbe és ha ebbe belemennek a britek, akkor cserébe az EU engedne valamennyit a halászati kérdésekben. Itt a legvégső keret az lenne, hogy a britek kvótaszámokat adnának meg az uniós halászoknak, hogy évente mennyi halat foghatnak ki a brit felségterületekhez tartozó vizekről és a mennyiségi korlátozásért cserébe az Egyesült Királyság anyagi kompenzációt fizetne a francia (és egyéb nemzetiségű) halászoknak.

Itt a legvégső keret az lenne, hogy a britek kvótaszámokat adnának meg az uniós halászoknak, hogy évente mennyi halat foghatnak ki a brit felségterületekhez tartozó vizekről és a mennyiségi korlátozásért cserébe az Egyesült Királyság anyagi kompenzációt fizetne a francia (és egyéb nemzetiségű) halászoknak. A fenti három, régóta ismert, a végső megegyezést hátráltató vitatéma mellett van azért még legalább 5-6 olyan terület, ahol szintén viták vannak: például az egyéb témák vitarendezési fóruma, a diszkriminációmentesség, polgári repülés, pénzügyi szolgáltatások, földrajzi eredetmegjelölés kérdéseinél.

Összességében az utóbbi napok fejleménye a Telegraph kiemelése szerint az, hogy bár nagyobb a megállapodás nélküli kiesés forgatókönyvének esélye, de azért a folyamatok a megegyezés irányába indultak el. Néhány napon belül pedig kiderül majd, hogy ez az előrelépés tényleg elég-e az egyezséghez, vagy sem. Az angol font mindenesetre a befektetői bizakodás erősödését tükrözi, hiszen már újra 1,34 felett jár a dollárral szembeni árfolyam a pénteki 1,3220-as záráshoz képest.

