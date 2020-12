Nem mer letiltani a Facebook egy gyűlöletcsoportot, mert féltik a személyzetük életét

Portfolio Signature karácsonyra is!

A legfontosabb elemzések és exkluzív tartalmak a fa alá. Akár az utolsó pillanatban is megajándékozhatsz valakit egy éves Portfolio Signature előfizetéssel. Ha pedig egyszerre több ismerősnek, barátnak, családtagnak vásárolsz éves előfizetést, akkor van lehetőség A legfontosabb elemzések és exkluzív tartalmak a fa alá. Akár az utolsó pillanatban is megajándékozhatsz valakit egy éves Portfolio Signature előfizetéssel. Ha pedig egyszerre több ismerősnek, barátnak, családtagnak vásárolsz éves előfizetést, akkor van lehetőség mennyiségi kedvezmény re is. Így azon túl, hogy az ünnepekre hasznos ajándékkal készülsz, még a minőségi gazdasági tartalomgyártást is támogathatod. Tudj meg többet

A Badzsrang Dal idén akkor került ismét célkeresztre, amikor szétvertek a nyáron egy pünkösdista templomot és megverték a lelkipásztort. Az incidensről szóló videót feltöltötték a Facebookra és 250 ezer megtekintést szereztek rá.

A mozgalmat a Facebook erőszakosnak, veszélyesnek és diszkriminatívnak minősítette, ez alapján a közösségi oldalnak törölnie kellett volna minden jelenlétüket a platformon.

Fel is merült a törlés lehetősége, de a Facebook elállt tőle, miután a biztonsági szolgálatuk figyelmeztetette a döntéshozókat, hogy a Badzsrang Dal veszélyt jelent a Facebook indiai jelenlétére és személyzetére is. Nemcsak amiatt aggódnak, hogy a mozgalmárok fizikai erőszakot alkalmazhatnak az indiai személyzetük ellen, hanem hogy a lépéssel a nacionalista politikai elitet is felhergelhetik.

A Badzsrang Dalt egyébként a CIA is szélsőséges vallási mozgalomként tartja nyilván, több tagjukat is gyűlölet-bűncselekményekért és vallási indítékból elkövetett gyilkosságért ítélték el. A Facebookon több hozzájuk köthető csoportban is rendszeresen ünnepelnek gyilkosságokat és más erőszakos bűncselekményeket olyanok ellen, akik szerintük a Hinduizmus ellen vétettek. Hivatalosan egyébként a mozgalom minden ilyen incidenst tagad.

India értékes piac a Facebook számára, hiszen az összes ország közül innen érkezik a legtöbb felhasználójuk.

Címlapkép: Getty Images