Szerda estig jöhet a Brexit-alku

Egy svéd jogszabályi adottság miatt legkésőbb december 23. estig össze kellene jönnie az átfogó EU-brit kereskedelmi megállapodásnak, mert különben nem lesz idő azt a két ünnep között legalább EU27 tagállami szinten jóváhagyni, hogy aztán az Európai Parlament január elején utólagosan jóváhagyja az alkut – ez most a legfrissebb menetrend. Még ez is azt jelentené, hogy január elején átmenetileg a WTO kereskedelmi szabályrendszerére zuhannának vissza az EU-brit kapcsolatok, azaz vámok és adminisztratív akadályok jönnének. Közben jó hír, hogy már végre látszanak a potenciális alku keretei az eddigi leginkább vitásnak tartott halászati területen is.