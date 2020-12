Kétséges ma estig a Brexit-alku és az is, hogy egyáltalán összejön-e valaha

A legfrissebb fejlemények szerint kétséges, hogy ma estig összejön-e a Brexit kereskedelmi megállapodás. Ennek oka, hogy még mindig nagyok a nézetkülönbségek a halászat, az egyenlő versenyfeltételek és a vitarendezés terén és erre a bizonytalan helyzetre a szuperfertőző angliai vírustörzs korlátozásával kapcsolatos kormányzati teendők mellett még "rá is tesz egy lapáttal" az a feszültség, ahogy a franciák reagáltak az angliai helyzetre, és így emberi okai is lehetnek a gyors (vagy bármikori) alku elmaradásának.

Portfolio Signature karácsonyra is!

A legfontosabb elemzések és exkluzív tartalmak a fa alá. Akár az utolsó pillanatban is megajándékozhatsz valakit egy éves Portfolio Signature előfizetéssel. Ha pedig egyszerre több ismerősnek, barátnak, családtagnak vásárolsz éves előfizetést, akkor van lehetőség A legfontosabb elemzések és exkluzív tartalmak a fa alá. Akár az utolsó pillanatban is megajándékozhatsz valakit egy éves Portfolio Signature előfizetéssel. Ha pedig egyszerre több ismerősnek, barátnak, családtagnak vásárolsz éves előfizetést, akkor van lehetőség mennyiségi kedvezmény re is. Így azon túl, hogy az ünnepekre hasznos ajándékkal készülsz, még a minőségi gazdasági tartalomgyártást is támogathatod. Tudj meg többet

Michel Barnier uniós Brexit-ügyi főtárgyaló kedd délután és este tájékoztatta az uniós nagyköveteket és az EP-képviselők egy csoportját a kialakult helyzetről és az ezeken elhangzó információkból öt forrás alapján azt vázolja a Politico tegnap éjjeli cikke, hogy

kisebbek a karácsonyig összejövő (praktikusan ma estig megszülető) alku esélyei, mint eddig bármikor.

A cikk szerint egyrészt a halászati kvótacsökkentés terén is nagyok még a nézetkülönbségek (a lap londoni hírlevele szerint valójában a britek továbbra is 60%-os vágást akarnak, míg az EU legfeljebb 25%-ost), de ugyanígy vannak még akadályok az egyenlő versenyfeltételek és a létrejövő alku bírósági kikényszerítése terén is (a britek továbbra sem akarják elfogadni az Európai Bíróság fennhatóságát egy esetleges perben).

Ha pedig mindez tényleg oda vezet, hogy ma estig elmarad az alku, amelynek szövege állítólag 2 ezer oldal körüli, akkor már csak a két ünnep közötti pár nap maradna arra, hogy ez megszülessen és még a tagállamok gyorsan előzetesen áldásukat adják rá, hogy feltételesen működhessen. Még ebben az esetben is arról beszélnénk, hogy az Európai Parlament majd csak valamikor az év elején tudná ratifikálni, tehát utólagosan hagyná jóvá a megszülető alkut, ami bizony nem csekély jogi kockázatokat is hordoz magában.

Ha tehát valamikor december 31-ig létre is jönne valamikor az alku, három lehetséges út van:

Csak néhány napig állna olyan helyzet elő, amíg nincs mindkét oldal által ratifikált kereskedelmi megállapodás és erre tekintettel (a WTO-szintre eső kapcsolatok ellenére) a felek eltekintenek attól, hogy az újév elején átmenetileg kivessék egymásra a vámokat és kereskedelmi akadályokat. Nem születne megállapodás, így január 1-től a WTO szabályrendszer szerint kereskedne az EU és az Egyesült Királyság, azaz kivetnének egymással szemben vámokat és kereskedelmi akadályokat, de folytatódnának az új évben is a tárgyalások, mert a no-deal számos fontos ügyet nem rendez el, amelyekben viszont muszáj lenne legalább megállapodni (pl. polgári repülés, nukleáris, ügyek, egészségügyi előírások). Megszakadnak a tárgyalások és így a no-deal forgatókönyv mellett még a tapogatózó tárgyalások se folytatódnak. Politikailag is nehéz lenne Boris Johnsonnak úgy visszaülni az asztalhoz később, hogy most nem tudtak megállapodni és a mostani kereteknél erősen kérdéses, hogy tudna-e bármikor jobbat is kicsikarni.

Utóbbi, harmadik lehetőségre az ad okot, hogy a Politico londoni hírlevele szerint az utóbbi 1-2 napban feszültté vált a viszony Boris Johnson brit kormányfő és Emmanuel Macron francia köztársasági elnök között amiatt, hogy a francia elnök totális beutazási korlátozásokkal reagált a britek által hétvégén bejelentett „szuperfertőző” vírustörzsre, ami meglepte a briteket, igaz ma hajnalra sikerült valamennyire normalizálni a helyzetet.

A fenti három forgatókönyv bármelyike lehetséges, az esélyeket nem lehet megmondani az óráról-órára változó helyzet miatt, de persze azért fontos rögzíteni, hogy végülis politikai akarat esetén meg tudna születi a kereskedelmi megállapodás már ma, mert a keretek ismertek, egy potenciális megállapodási zóna is látszik már. Igaz főként a brit oldalon további engedményeket kellene tenni. Már csak az a „millió dolláros kérdés”, hogy ezt megteszi-e Johnson, vagy ürügyet találva az asztaltól felállásra, végülis elmarad az alku (ma és a következő napokban is). Ezzel együtt az is látszik azért, hogy mind Johnson, mind Ursula von der Leyen bizottsági elnök meg akar állapodni, már "csak" a módját kellene megtalálni.

A fontbefektetők mindenesetre mérsékelten optimisták továbbra is, a jegyzések 1,34 körül hullámoznak a bankközi piacon a dollárral szemben.

Ennyi volt a tőzsdeválság? Használja ki a piaci mozgást, keresse kollégáinkat! Start

Címlapkép forrása: Getty Images