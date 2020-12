Úgy vásárolták az elektromos autókat, mint a cukrot - Az őrület garantáltan folytatódik 2021-ben is

Bár a teljes évre vonatkozó adatok még nem állnak rendelkezésre, az első háromnegyed év statisztikái alapján is bátran kijelenthető, korábban soha nem látott darabszámban vásárolták az elektromos autókat Európában. A nagyvonalú állami támogatásoknak, a látványosan bővülő modellkínálatnak, a fejlődő töltőinfrastruktúrának és hajtástechnológiának köszönhetően az eladások dinamikusan nőhetnek 2021-ben is. Az európai döntéshozók ambiciózus céljainak hála, az elektromobilitás térnyerése ráadásul hosszú távon is borítékolható.

A koronavírus váratlan megjelenése és gyors terjedése, a járvány megfékezése érdekében hozott szigorú intézkedések nagyon nehéz helyzetbe hozták a vezető autógyártókat idén tavasszal. Az autók iránt mutatkozó kereslet drámai csökkenése, a beszállítói láncok megszakadása és a termelő üzemek kényszerű bezárása alapjaiban rengette meg a just in time, just in sequence stratégiákra épülő autóipart. Különösen igaz volt ez Európára, ahol a nyári hónapokban ugyan nagyobb visszapattanás következett be az új autók értékesítésében, a korábbi szintek mégis elérhetetlen távolságban maradtak. Ebben meghatározó szerepet játszott a koronavírus második hulláma, az ősszel Európa-szerte ismételten bevezetett szigorú korlátozó intézkedések, lezárások, amelyek újabb jelentős visszaeséseket eredményeztek a legnagyobb autópiacokon.

Ugyanakkor volt egy szegmens Európában, amely az autóeladások történelmi összeomlása során is magabiztosan teljesített és korábban soha nem látott értékesítési darabszámokat produkált 2020-ban, az elektromos autóké.

Az állami támogatások, a gyors ütemben fejlődő technológia és töltőinfrastruktúra, a szigorodó károsanyag-kibocsátási előírások és a dinamikusan bővülő modellkínálat mind fontos szerepet játszottak abban, hogy az Európai Unióban őrült ütemben bővült az elektromos autók eladása. Az Egyesült Királyság értékesítési statisztikáit is figyelembe véve több, mint 357 ezer tisztán elektromos autót értékesítettek az év első kilenc hónapjában, amely 37 százalékos növekedést jelentett a teljes 2019-es évhez viszonyítva.