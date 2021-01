Íme a négy trend, amely alapvetően meghatározza az autóipar 2021-es évét

A tavalyi mélyrepülést követően borítékolható a kétszámjegyű erősödés a globális autópiacon idén az Economist Intelligence Unit (EIU) várakozásai szerint. Elemzésükben kitértek arra is, hogy az elektromos autók eladásai dinamikusan bővülnek majd 2021-ben, köszönhetően az állami ösztönzőknek, a szigorodó károsanyag-kibocsátási előírásoknak és a bevezetésre kerülő új modelleknek. Az elektromobilitás térnyerésén túl további három olyan trendet is azonosítottak, amelyek alapvetően meghatározzák majd az autóipar működését idén.

Portfolio Signature karácsonyra is!

A legfontosabb elemzések és exkluzív tartalmak a fa alá. Akár az utolsó pillanatban is megajándékozhatsz valakit egy éves Portfolio Signature előfizetéssel. Ha pedig egyszerre több ismerősnek, barátnak, családtagnak vásárolsz éves előfizetést, akkor van lehetőség A legfontosabb elemzések és exkluzív tartalmak a fa alá. Akár az utolsó pillanatban is megajándékozhatsz valakit egy éves Portfolio Signature előfizetéssel. Ha pedig egyszerre több ismerősnek, barátnak, családtagnak vásárolsz éves előfizetést, akkor van lehetőség mennyiségi kedvezmény re is. Így azon túl, hogy az ünnepekre hasznos ajándékkal készülsz, még a minőségi gazdasági tartalomgyártást is támogathatod. Tudj meg többet

Borítékolható a globális autóeladások kétszámjegyű növekedése 2021-ben, de ennek legfőbb oka a rendkívül alacsony bázis, a koronavírus-járvány hatására ugyanis drámai visszaesés következett be az autóértékesítésekben tavaly. Az Economist Intelligence Unit által vizsgált 51 ország mindegyikében, beleértve az Egyesült Államokat, Németországot és Japánt, erőteljes felpattanás következhet be idén, ugyanakkor hangsúlyozták, hogy ennek ellenére az eladási szintek a legtöbb helyen elmaradnak majd a 2019-es értékektől. Csupán négy olyan ország lesz, ahol az új autók eladásából származó árbevételek meghaladják majd a két évvel ezelőtti szinteket: Kína, Törökország, Tajvan és Ukrajna. Ebben természetesen az is fontos szerepet játszik, hogy a globális autóeladások visszaesése már 2019-ben elindult, erre a folyamatra a járvány pedig jelentősen ráerősített.

Az EIU várakozásai szerint az alacsony kamatkörnyezet és a rendkívül kedvező finanszírozási ajánlatok érdemi keresletet generálnak majd a kínai és más meghatározó autópiacokon. Az egyes hajtásláncokat figyelembe véve pedig a legnagyobb bővülést természetesen az elektromos autók esetében várják idén. Az állami ösztönzőknek, a szigorodó károsanyag-kibocsátási előírásoknak és a számos új modellnek köszönhetően az elektromos autók értékesítése 37 százalékkal nőhet 2020-hoz képest. Az elemzés készítői ugyanakkor arra is felhívták a figyelmet, hogy a látványos bővülés ellenére ezek a járművek a globális autóeladásoknak még mindig csupán a 4 százalékát adják idén. Folytatódhat egy másik, évek óta tartó trend is: a dízelautók eladásának csökkenése.

Fontos hatással lesz az autógyártók működésére 2021-ben, hogy flottaszinten teljesíteniük kell az Európai Unióban meghatározott szigorú károsanyag-kibocsátási értékeket, ellenkező esetben jelentős bírságokra számíthatnak. Más kihívásokkal is meg kell küzdenie az iparágnak, az újbóli lezárások, vagy éppen az Egyesült Államok és Kína között zajló kereskedelmi háború, szintén kedvezőtlenül befolyásolhatják a szektor teljesítményét 2021-ben.

Négy trend határozhatja meg az autóipar működését 2021-ben

Az Economist Intelligence Unit várakozásai szerint idén négy olyan meghatározó trend lesz, amely érdemben befolyásolja majd a globális autóipar működését:

A szerkezetátalakítások és a vállalati csődök Az államilag támogatott elektromos autók előretörése Kína ellentmondásos megítélése a globális autóipari ellátási láncokban És a digitalizáció térnyerése, amely új lehetőségeket teremt a járművek értékesítésében és vásárlásában

A globális autóipar vezető szereplői felgyorsítják majd konszolidációs és átalakítási folyamataikat 2021-ben, a rendező elv természetesen a fenntartható és minél profitábilisabb működés lesz. Jó példa erre a Fiat Chrysler és a PSA csoport egyesülése, amelynek eredményeként létrejöhet a világ egyik legnagyobb autógyártója Stellantis néven. Ez az egyesülés egészen biztosan átalakításokkal is fog járni, amely különösen a PSA csoport Egyesült Királyságban található gyáraira nézve jelenthet fenyegetést. Az EIU anyagában arra is felhívta a figyelmet, hogy olyan meghatározó régiókban, mint Európa, vagy az Egyesült Államok, ahol a járművek iránti kereslet a vártnál lassabb ütemben épül vissza a tavaszi zuhanásokat követően, sor kerül majd gyárbezárásokra, amely a pénzügyileg már eleve nehéz helyzetben lévő beszállítók sorsát pecsételheti meg. Az Economist Intelligence Unit várakozásai szerint megsokszorozódhatnak a csődök az iparágban.

Ázsiával kapcsolatban kiemelték, hogy itt várhatóan sokkal kisebb szerkezetátalakításkora kerül majd sor, ugyanakkor a beruházások mértéke is kisebb lesz. Számos vállalat ugyanis felfüggesztette globális terjeszkedési terveit, arról nem is beszélve, hogy a vezető autógyártók közül egyre többen döntenek úgy, hogy kivonulnak azokról az autópiacokról, ahol a leggyengébb értékesítési számokat produkálják.

Az EIU előrejelzése szerint tovább erősödhet az elektromos autózás Európában, az értékesítési darabszámok várhatóan felülmúlják majd a kínai eladásokat is, amelynek köszönhetően a kontinens részaránya az elektromos autók összértékesítésén belül a tavalyi 22 százalékról egészen 31 százalékra emelkedik majd 2021-ben. Mindebben meghatározó szerepet játszik majd az Európai Unió, illetve az egyes tagállamok által biztosított nagyvonalú pénzügyi és egyéb támogatások, amelyeket az elektromos autók vásárlói élvezhetnek majd idén.

Az elemzés kitért arra is, hogy Kína részaránya az összeladásokon belül csökkenhet. Ebben olyan tényezők is szerepet játszhatnak, mint az elektromos autók vásárlásához biztosított támogatások összegének fokozatos csökkenése, különös tekintettel a legdrágább modellekre. Kitértek arra is, hogy a helyi vezetés elhalasztotta az új, károsanyag-kibocsátásra vonatkozó szigorító intézkedések bevezetését, amellyel csökkent a nyomás az iparági szereplőkön. Látni kell ugyanakkor azt is, hogy egy ilyen engedmény a hagyományos autógyártókat nem ösztönzi arra, hogy növeljék a kisebb profittal értékesíthető elektromos modelljeik eladását az értékesítési flottán belül.

Az elemzés készítő hangsúlyozták, az Egyesült Államok és Kína között zajló kereskedelmi háború beárnyékolja majd az autóipar 2021-es évét is. Joe Biden amerikai elnök ugyanis kész tovább vívni azt a csatát a kínai vezetéssel, amelyet Donald Trump indított. Az Economist Intelligence Unit rámutatott, hogy Joe Biden is kész súlyos importvámokat kivetni az ázsiai országból importált autóalkatrészekre annak érdekében, hogy rákényszerítse a vállalatokat a beszállítói láncok lerövidítésére, a hazai beszállítóktól történő vásárlásokra.

De nem az Egyesült Államok az egyetlen olyan ország, amely komoly akadályokat gördíthet Kína elé. Ausztráliával hónapokkal ezelőtt elmérgesedett az ázsiai ország viszonya, a hatalmi játszma eredményeként több ausztrál termékre jelentős védővámokat vetettek ki. Ausztráliának viszont komoly ütőkártyát jelent a kezében, hogy a kínai autóexport egyik legfontosabb célpiaca, védővámok bevezetésével képes lenne visszavágni Kínának. Az EIU felhívta a figyelmet arra is, hogy az India és Kína kapcsolatában tapasztalható növekvő feszültségek elsősorban olyan kínai autógyártóknak okozhatnak nehézséget, mint a kínai SAIC Motors, amelynek komoly ambíciói vannak az indiai autópiacon. A két szomszédos ázsiai ország egymásnak feszülésének a kínai autóalkatrészekre támaszkodó indiai autógyártók is a kárát láthatják a jövőben.

A koronavírus-járvány hatására várhatóan sokan tartózkodni fognak a szalonokban történő vásárlástól, amely a gyártókat és a kereskedőket arra ösztönzi majd, hogy a különböző digitális megoldások alkalmazásával minél kényelmesebbé tegyék az otthonról történő vásárlásokat. Az Economist Intelligence Unit várakozásai szerint mindezek együttes hatására az online autóeladások 10 százalékát adják majd az új autó értékesítéseknek idén. Megjegyezték, a koronavírus-járvány megjelenése előtt még csupán 5 százalékos részaránnyal számoltak.

Címlapkép forrása: Stiller Ákos/Bloomberg via Getty Images