Így tarolta le a Ford a magyar autópiacot - Erre az évre is tartogatnak puskaport bőven

A Ford a kihívásokkal teli év ellenére 18 782 személyautót és kishaszonjárművet értékesített összesen 2020-ban, amellyel az élen végzett a magyar piacon. A márka sajtótájékoztatóján az is kiderült, hogy valóságos modelloffenzívára készülnek 2021-ben, amely a várakozásaik szerint kétszámjegyű piacbővülést és magasabb árakat hozhat Magyarországon.

Nagyon nehéz éven van túl a magyar autópiac, a koronavírus-járvány váratlan megjelenése, a terjedésének megakadályozása érdekében hozott szigorú intézkedések rég nem látott visszaesést eredményeztek az új járművek eladásában.

Tavaly összesen 150072 új személyautót és haszongépjárművet helyeztek forgalomba, amely 22,7 százalékos visszaesést jelenteTt 2019-hez képest.

Ebben a kifejezetten nehéz működési környezetben a Ford 18 782 járművet értékesített a magyar autópiacon, amely 19,5 százalékos csökkenést jelentett év/év alapon. Fontos ugyanakkor kiemelni, hogy a személyautók és kishaszongépjárművek összesített darabszámát figyelembe véve így is az élen végeztek Magyarországon.

A személyautó szegmensben a Ford a harmadik helyen zárt 11 741 darab regisztrált személyautóval és közel 9,2 százalékos piaci részesedéssel köszönhetően annak, hogy a 2020 elején bejelentett hibrid stratégia keretében 14 új hibrid modellt mutattak be. 2020-ban debütált a vadonatúj Puma EcoBoost Hybrid 125 lóerős és 155 lóerős változata mellett a vadonatúj Kuga PHEV és dízel MHEV változata is. Tavasztól a Fiesta és a Focus is elérhető volt 1.0 EcoBoost MHEV változatban. A hazai prémium SUV piacra augusztusban megérkező, ízig-vérig amerikai, 7 üléses Explorer Plug in Hybrid pedig a prémium terepjárók között kínált környezettudatos, zöld rendszámos alternatívát. Részben a nagycsaládos 7 üléses programnak is köszönhetően az általános piaci visszaesés ellenére az M-Mikrobusz a B-, és a C-egyterű szegmensben növekedés volt tapasztalható tavaly. A Mikrobusz szegmensben 4163 Ford Transit Custom, Tourneo Custom kisbusz talált gazdára.

A Ford a kishaszonjármű szegmensben 7041 eladott kishaszongépjárművel alig 558 darabbal maradt el a tavalyi teljesítményétől, és lett piacvezető, amely a kishaszonjármű piac 32 százalékát jelenti, tehát elmondható, hogy tavaly közel minden harmadik újonnan forgalomba helyezett haszonjármű Ford volt.

Szabó Attila, a Ford Magyarország új ügyvezető igazgatója elmondta, hogy a Ford korábban a 14,5 százalékos piaci részesedés elérését tűzte ki célul Európában, amelyet szerény mértékben ugyan, de a 14,6 százalékos piaci részaránnyal sikerült túl is szárnyalnia. Hangsúlyozta, hogy Magyarországon ennél jóval magasabb piaci részesedést sikerült elérnie a vállalatának a kishaszongépjárművek szegmensében, vagyis hazánk felülteljesítő volt.

Igazi modelloffenzívára készül a Ford – A drágulás viszont elkerülhetetlen

A Ford sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy 2021-ben számos újabb hibrid és elektromos modellt mutatnak be, valamit megjelenik a kínálatukban számos Performance modell is idén.

A személyautó piacra januárban érkezik a vadonatúj Puma ST változata, amely a Ford sportos és atlétikus, új városi terepjárójának izomautó változata, a Ford első Performance SUV-je.

Ugyancsak januárban érkezik majd a vadonatúj Kuga Full Hybrid változata, mely így a 2.0 literes EcoBlue Hybrid, és 2.5 literes plug-in hibrid motorokat kiegészítve a Ford eddigi legszélesebb elektromos hajtási palettáját kínálja.

Tavasz közepétől várható a népszerű S-Max és Galaxy Full Hybrid verziója is.

Idén ősszel érkezik Magyarországra a Mustang ihlette, teljesen elektromos új Ford SUV, a Mustang Mach-E. Továbbá a Ford Performance családját erősíti majd a nyáron érkező Mustang Mach 1 is.

A haszongépjármű piacon ugyancsak izgalmas év várható a Fordnál, hisz érkezik városi áru- és személyszállításban piacvezető Transit Custom és Connect modellek rali ihletésű, sportos MS-RT változatai, valamint a Ranger több, egyéni igényre szabható limitált szériás kiadása is. Továbbá idén érkezik meg a hazai márkakereskedésekbe a Ranger szimpla kabinos alváz kivitele.

Folytatjuk 2020-ban megkezdett stratégiánkat és vadonatúj hidrid termékcsaládunk újabb tagokkal bővül - jelentette ki Szabó Attila, a Ford Magyarország új ügyvezető igazgatója.

A tavalyi pandémiás helyzet nem várt nehézségeket gördített az autóipar elé is, mely jól látható a tavalyi eredményekben, ennek ellenére bizakodóak vagyunk, és idénre már újra a gazdaság élénkülésével és egy 10% körüli piaci bővüléssel számolunk

– tette hozzá az ügyvezető.

Szabó Attila beszélt arról is, hogy más autógyártókhoz hasonlóan a Ford is áremelésre kényszerült a magyar autópiacon, amelyben olyan tényezők játszottak meghatározó szerepet, mint a forint gyengülése, a járművek előállítása során használt alapanyagok világpiaci drágulása és a járművekben alkalmazott új technológiák, amelyek szintén a gyártási költségek növekedését idézték elő. Hozzátette, az áremelés mértéke eltért az egyes modelleknél tavaly, példaként a Ford Focust említette, amely átlagosan 8-10 százalékkal került többe 2020-ban, mint egy évvel korábban. Jelezte továbbá azt is, hogy ez az áremelkedés várhatóan folytatódhat 2021-ben is.