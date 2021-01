Elárulják a pécsi virológusok, hogy beoltatnák-e magukat a kínai vakcinával

Többféle kínai vakcinát fejlesztenek, a nem túl hatékonynak bizonyuló Sinovac mellett létezik egy ígéretes változat, a BBIBP-CorV is, amely egy elölt vírust tartalmazó, első generációs termék – mutatnak rá pécsi virológusok egy Facebookon közzétett posztban. A BBIBP-CorV beadása az első két testfázis alapján nem jár súlyos mellékhatásokkal, a tömeges tesztelés viszont még várat magára. A pécsi virológusok úgy látják, hogy ha a kínai vakcina harmadik fázisos tesztelése is hatékonynak bizonyul és az EU-ban, illetve Magyarországon is engedélyt adnak forgalmazására, beadatnák maguknak.