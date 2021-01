Itt a váratlan bejelentés: elkészült az első 100 százalékos hatékonyságú vakcina a világon

Százszázalékos a második orosz vakcina, a novoszibirszki Vektor virológiai és biotechnológiai kutatóközpont által kifejlesztett EpiVacCorona immunológiai hatékonysága az új koronavírusos fertőzéssel szemben a klinikai tesztek alapján - közölte kedden az orosz fogyasztóvédelmi felügyelet, a Roszpotrebnadzor.

Egy vakcina hatékonysága az immunológiai hatékonyságából és megelőző hatékonyságából tevődik össze. A klinikai tesztelés első és második fázisa alapján az EpiVacCorona immunológiai hatékonysága 100 százalékos - áll a közleményben. Itt érdemes megjegyezni, hogy a korábbi tájékoztatások alapján az első és második fázist 100 fős, vagyis kis létszámú tesztcsoporton végezte az orosz vállalat.

Mindez a gyakorlatban azt is jelenteni, hogy a nagy létszámú, fázis 3 vizsgálatok még csak most jönnek majd.

Az EpiVacCorona - a SARS-CoV-2 koronavírus elleni epitópvakcina - peptid antigén alapú oltóanyag, amely október 14-én kapta meg a feltételes bejegyzést Oroszországban. Ezt követően megkezdődött "posztregisztrációs" tesztelése, dokumentációját pedig eljuttatták az Egészségügyi Világszervezethez (WHO).

Korábbi közlés szerint 2020 végéig 50 ezer dózist terveztek gyártani belőle.

Oroszoroszágban a december 5-én elindított, elsősorban a veszélyeztetett társadalmi és foglalkozási csoportokat érintő kiterjedt vakcináció után hétfőn megkezdődött a tömeges védőoltás. A kampány keretében alapvetően az elsőként kifejlesztett Szputnyik V-t injekciózzák be, de egyes régiókban, kisebb mennyiségben használják az EpiVacCoronát is, amelynek tömeggyártása februárban indul be.

Dmitrij Morozov, az orosz parlamenti alsóház egészségügyi bizottságának elnöke kedden szorgalmazta, hogy Oroszország vezessen be elektronikus Covid-19-igazolványt. Mint mondta, az ekként összesített makroadatok segíteni fogják az egészségügyi rendszert a járványkezelés tervezésében. Hozzátette, hogy mindehhez szigorú adatvédelemre van szükség. Az orosz régiók közül elsőként Baskírföldön vezettek be ilyen igazolványt.

A mostani bejelentéssel kapcsolatban érdemes azt is megjegyezni, hogy az utóbbi hónapokban sorra jelentették be a fázis 3 klinikai tesztek eredményeit a vakcinagyártók, így kiderült, hogy az általuk előállított termékeknek milyen az oltási hatásossága. Az élen eddig a Pfizer/BioNtech közös fejlesztésű vakcinája állt, a gyártók ugyanis tesztekkel tudták bizonyítani, hogy a szükséges két oltás után a szer 95 százalékos védelmet biztosít a koronavírussal szemben. Ettől az értéktől nem sokkal maradt el a Moderna 94,5 százalékos vakcinája.

Címlapkép forrása: Yuri Smityuk\TASS via Getty Images