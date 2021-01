Terjed a nagyon fertőző mutáns koronavírus Európában - Felbukkant az első teljes védettséget adó vakcina is

Több olyan trend is elkezdődött tavaly, ami kifejezetten a koronavírus-járványnak köszönhető, mint amilyen az online sportfogadások elterjedése, vagy a házi kedvencek iránt megnőtt érdeklődés, de ide sorolhatnánk a vakcinagyártás miatt az mRNS technológia felemelkedését is. Más iparágakkal szemben nem volt ilyen kegyes a járvány, az olajipar és a légiközlekedés vállalatai is szenvednek, amiknek sajátos következményei lehetnek, mint amilyen az állami beavatkozások számának növekedése. Emellett végre elkezdődhet az 5G tömeges térhódítása, de új befektetési őrület is érkezhet Európába. És ki tudja, még akár az is lehet, hogy a Tesla megveszi a Daimlert – derül ki a Reuters publikációjából.