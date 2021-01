Új politikai pártot alapíthat Donald Trump

Az elmúlt napokban Donald Trump többször is beszélt a hozzá közelállókkal arról, hogy egy új politikai pártot szeretne indítani, miután a Capitolium ostromát követően számos republikánus szövetségese hátat fordított neki. A csoportosulás „Patriot Party” vagyis Hazafi Párt névre hallgatna – értesült minderről a Wall Street Journal

Donald Trump a Capitolium ostromát követően számos republikánus politikus támogatását elvesztette, legutóbb az egyik legbefolyásosabb, Mitch McConnell kritizálta a leköszönő elnököt, amiért „hazugságokkal” feltüzelte támogatóit a Capitolium ostromára.

Trump valószínűleg ezért latolgatta azt, hogy szakít a republikánus párttal és saját pártot alapít. Az Egyesült Államokban egy új párt alapítása és felfuttatása nagyon jelentős mennyiségű erőforrást igényel, ezt a küszöböt nem sokan tudják megugrani, többek közt ezért is jellemző, hogy minden választáson a demokraták és a republikánusok érnek el csak érdemi mennyiségű szavazatot. A harmadik legnagyobb párt, a libertariánusok, a leadott szavazatok 1,18%-át szerezték meg tavaly, ezzel egyetlen egy elektori szavazatot sem kaptak. A valaha volt legjobb teljesítményük 3,29% volt országosan, 2016-ban.

Az nem világos, hogy Trump mennyire gondolja komolyan az új párt alapítását. Jellemző, hogy amikor az elnök összeveszik valakivel, belengeti, hogy indít egy olyan szervezetet, amely az illető zászlóshajó-termékével konkurál. Láthattuk ezt a Trump-Fox News csörte során is a választások után, mely után új médiatermék indítását fontolgatta.

Donald Trump egyébként még mindig jelentős támogatásnak örvend a republikánus szavazók körén belül, sok olyan embert is meg tudott szólítani, akik hagyományosan nem tartják magukat republikánusnak, mégis rá szavaztak. Ezért is lehetséges, hogy a választási csalással való vagdalkozásba is beállt mellé egy csomó republikánus politikus, félve, hogy ha nem teszik ezt, veszítenek a szavazóbázisukból.

Címlapkép: Tasos Katopodis/Getty Images