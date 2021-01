Az USA nem lép ki a WHO-ból, és csatlakozik a nagy vakcinaelosztási programhoz is

Az Egyesült Államok csatlakozik a COVAX nemzetközi vakcinaelosztó kezdeményezéshez - jelentette be Anthony Fauci, a szövetségi kormány koronavírus elleni munkacsoportjának virológusa csütörtökön.

Joe Biden új amerikai elnök még csütörtökön aláírja az erre vonatkozó szándéknyilatkozatot - mondta el Fauci a kezdeményezést összehangoló Egészségügyi Világszervezet (WHO) végrehajtó tanácsának ülésén. "A Biden-kormányzat teljes elkötelezettséggel akar dolgozni a globális egészségügyi helyzet javításán" - hangsúlyozta a virológus.

Fauci egyúttal hozzátette, hogy az Egyesült Államok nem lép ki az Egészségügyi Világszervezetből. A kilépést Biden elődje, Donald Trump kezdeményezte arra hivatkozva, hogy a WHO rosszul kezelte a világjárványt, és részrehajló magatartást tanúsított Kínával szemben. Trump akkor közölte azt is, hogy felfüggeszti a szervezet finanszírozását. Biden már tavaly nyáron jelezte: ha elnök lesz, Amerika a WHO tagja marad.

Fauci megköszönte az Egészségügyi Világszervezet munkáját, és megerősítette, hogy az Egyesült Államok folyósítani fogja hozzájárulását.

A COVAX célja annak biztosítása, hogy méltányosan osszák el a koronavírus elleni oltóanyagokat világ országai között, és a szegényebbek is hozzájuthassanak a vakcinához.

A platform csütörtökön közölte, hogy 1,8 milliárd adag oltóanyagot készül eljuttatni szegényebb országokba 2021-ben. A vakcinák igénybevételére 92 ország jogosult. A COVAX egyúttal jelezte: reméli, hogy az év második felében ki tudja elégíteni a vagyonosabb államok megrendeléseit is. Ugyanakkor számos bizonytalansági tényező merülhet fel a vakcinák előállítása, szabályozása, finanszírozása, illetve a helyi fogadókészség terén, így számítani lehet esetleges változásokra - tette hozzá.

A címlapkép forrása: Getty Images.