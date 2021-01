Több amerikai nagyvárosban is zavargások voltak Joe Biden beiktatásának napján

Amerika-szerte zavargások voltak tegnap, Joe Biden beiktatásának napján, de a várakozásokkal ellentétben nem Donald Trump támogatói, hanem szélsőbaloldali tüntetők erőszakoskodtak. A legdurvább zavargás Portlandben volt, ahol a tüntetők szétverték a demokrata párt oregoni központját. Az aktivisták többnyire azt kifogásolták, hogy Biden nem elég radikális: nem hajlandó felfüggeszteni a rendőrség finanszírozását és nem oszlatja fel az ICE-t sem.

Tegnap iktatták be Joe Bident az Egyesült Államok 46. elnökeként, az eseményt rendkívüli biztonsági intézkedések kísérték. Többek közt 25 ezer nemzeti gárdista lepte el Washingtont, akik a fél várost lezárták:

Ahogy várható volt, Biden beiktatását országszerte tüntetések és kisebb zavargások kísérték, de a legerőszakosabb megmozdulásokat végül nem Trump támogatói követték el.

Portlandben szélsőbaloldali tüntetők mentek az utcára és megrohamozták a demokrata párt oregoni részlegének központját. Betörték az ablakokat, összegraffitizték a falakat és megpróbálták felgyújtani az irodát, aztán összecsaptak a kiérkező rendőrökkel, miközben rendőrgyűlölő szlogeneket ordibáltak. Nyolc embert vettek őrizetbe.

Seattle-ben is demonstrációt tartottak a radikálisok, eleinte békésen vonultak fel az ICE, az illegális bevándorlók deportálásával foglalkozó hivatal ellen, majd megtámadták a szervezet irodáit. Megpróbálták betörni az ablakokat, de azok golyóállók, így nem jártak sikerrel, helyette szétverték a helyi Amazon Go boltját, a Starbucksot és néhány bank kirakatát, illetve egy bíróság épületét is összefirkálták.

Kaliforniában Vacaville rendőrségét támadták meg a tüntetők; kitörték az épület ablakait és obszcén, rendőrellenes szövegekkel illetve „Black Lives Matter” feliratokkal fújták össze az épületet.

A szélsőbal valószínűleg azért ment az utcára, mert Bident túlságosan mérsékeltnek tartják. Az oregoni demokrata irodát szétverő demonstrálók például egy olyan felirattal meneteltek, melyen az volt olvasható, hogy „nem akarjuk Bident, bosszút akarunk a rendőrségi gyilkosságokért, az imperialista háborúkért és a fasiszta tömeggyilkosságokért.” Seattle-ben az ICE ellen tüntetők azt kifogásolták, hogy Biden nem hajlandó feloszlatni a szervezetet, hiába ígért egy (illegális) bevándorló-barát kormányt a demokrata elnök.

Biden nemhogy nem karolta fel végül a rendőrellenes, anarchista mozgalmakat, hanem egy hangfelvétel is előkerült róla, melyben zárt ajtók mögött a radikális baloldal e szárnyát ekézi, sőt, őket okolja azzal, hogy a vártnál rosszabbul szerepelt a demokrata párt a választásokon:

Kapcsolódó cikkünk 2020. 12. 11. Kiszivárgott egy hangfelvétel Joe Bidenről, melyben a rendőrellenes mozgalmakat támadja

Természetesen Trump támogatói is felvonultak tegnap több nagyvárosban, de ezek a tüntetések békésnek bizonyultak.

Források: New York Post, Kiro7, Fox.

Címlapkép: John Rudoff/Anadolu Agency via Getty Images