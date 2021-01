Úgy tűnik, Magyarország búcsút inthet több százezer Pfizer-vakcinának

Dánia kevesebb Pfizer-BionTech vakcinát kap az idei első negyedévben, mint amit korábban ígértek nekik, nagyjából 10 százalékkal kevesebb vakcinát kaphat az ország – írják dán lapok. Az egyes országokat eltérő mértékben érintheti a vakcinaszállítmányok visszavágása az eredetileg ígért mennyiséghez képest. A dánok jelzése szerint a kieső kapacitást részben azzal pótolná a gyógyszergyártó páros, hogy már nem 5, hanem 6 fő oltására elegendő egy ampulla a hivatalos ajánlás szerint, azaz összességében kevesebb ampullányi vakcinát szállíthatnak az országokba már csak emiatt is.

A dán járványügyi intézet (SSI) a honlapján közölte: 85-100 ezer adaggal kevesebb vakcinát kaphat az ország az első negyedévben, azaz körülbelül 10 százalékkal kevesebbet, mint amennyit a gyógyszergyártó korábban ígért.

Mindezek miatt 42-45 ezer emberrel kevesebben kapják meg az oltást 2021 első negyedévében, hiszen egy főnek két oltást kell beadni, hogy a vakcina kifejthesse az ígért hatást.

A gyártóknak a belga gyár kapacitásával akadt problémájuk, eredetileg azt mondták, a fennakadás csak ideiglenes, mert a negyedév végéig felpörgetik a gyártást, és a most kiesett vakcinákat is pótolják, azonban a dánoknak tett jelzés alapján ez változhatott.

A dán járványügyi intézet helyettes-igazgatója, Ole Jansen azt állítja, a Pfizer részben azzal pótolná a korábban tervezett gyártási kapacitás visszaesését, hogy az európai gyógyszerügynökség január 8-ai ajánlásával már nem 5, hanem 6 oltásra is elegendőnek tart egy ampulla Pfizer-BionTech vakcinát. Úgy fogalmazott, ennek is „köze van” ahhoz az Ursula von der Leyennek tett vállaláshoz, hogy a negyedév végére a korábban ígért mennyiséget fogják szállítani.

Viszont Dániában – ahogyan Magyarországon, és feltehetően más országokban is – eddig is 6 adagot nyertek ki egy ampullából, vagyis a gyakorlatban lényegében véve most úgy néz ki, a Pfizer kevesebb ampullányi oltóanyagot fog szállítani a január nyolcadikai ajánlás megváltoztatása miatt, mint amit korábban ígértek, ez a kisebb mennyiség viszont már hivatalosan is több ember oltására lesz elegendő.

A Pfizer közlése szerint az egyes országok között eltérő mértékű lesz a tervezett vakcinaszállítmányhoz képest várható visszaesés. Ennek fényében érdekes lesz, a Magyarországnak szánt szállítmányokat jobban, vagy kevésbé vágják majd vissza, mint Dániában.

A magyar kormány összesen 17,5 millió adag külföldi vakcinát kötött le különböző gyártóknál, ebből Müller Cecília tegnapi tájékoztatása szerint 6,6 millió dózis a Pfizer-BionTech vakcinája.

Ha ugyanazt a mennyiséget adták volna, mint amit korábban ígértek, akkor az hivatalosan is 20 százalékkal több embernek lett volna elég, mint amennyit a január nyolcadikai ajánlás megjelenése előtt rendeltünk.

Most úgy tűnik, a korábban előrevetített, több százezer "égből pottyant" vakcináknak búcsút inthetünk.

(TheLocal.dk)

A címlapkép forrása: MTI/Vasvári Tamás.