A briteknél még „nagyon-nagyon messze van” a korlátozások vége

Anglia előbb még nagyon-nagyon hosszú út áll a járványügyi korlátozások enyhítése előtt, mivel továbbra is nagy a nyomás az egészségügyi rendszeren – mondta vasárnap Matt Hancock brit egészségügyi miniszter a CNN tudósítása szerint.

A miniszter a Sky News kérdésére beszélt arról, hogy a meghozott lezárások enyhítettek a járványon, az esetszámok csökkennek, de még mindig nagyon hosszú út vár a szigetországra a korlátozások enyhítéséig, mivel napról napra azt látják, hogy az egészségügyi rendszeren jelentős a nyomás.

Hancock arra kérte a már beoltott embereket is, hogy tartsák be továbbra is a korlátozó intézkedéseket. Kiemelte ugyanis, hogy még a második oltás megkapása után is fertőzhetnek az emberek. Kiemelte, hogy mostanra a 80 év felettiek és az idősotthonok több mint kétharmadát beoltották. A brit eredményekkel kapcsolatban elmondta, hogy az elmúlt három-négy napban több embert oltottak be, mint Franciaország összesen.

Az egészségügyi miniszter hangsúlyozta, hogy a meghozott intézkedések a szigetország több részén megállították az esetszámok emelkedését, illetve csökkenni kezdett a fertőzés.

Címlapkép: Getty Images