Koronavírus: 100 millió főnél a hivatalos fertőzöttek száma, nagy a harc a vakcinákért világszerte

Az, hogy már idén teljesítheti-e Zágráb az euró 2023-as bevezetésének összes feltételét, a járványzárlat hosszától függ, és attól, hogy miként ítéli meg a költségvetés deficitbe csúszását májusban az Európai Bizottság – mondta a Világgazdaságnak Boris Vujcic, a Horvát Nemzeti Bank elnöke, akit hétfőn a Magyar Nemzeti Bank Lámfalussy-díjjal tüntetett ki. Vujcic jelzése szerint „a legkorábbi lehetséges dátum 2023 eleje” az euróbevezetésre, amelyet például a turisztikai szektor nagyon vár, és amelynek idei teljesítménye remélhetőleg eléri a 2019-es szint 75%-át. Arra is utalt, hogy lényegében a mostani árfolyam mellett tervezik majd a pénzcserét, azaz nem nem lesz fel-, vagy leértékelés. A horvátokkal együtt 2020 nyarán csatlakozott az euró előszobáját jelentő ERM-II.-be Bulgária is, és a téma kapcsán egy minapi Euromoney konferencián azt mondta Dimitar Radev, a Bolgár Nemzeti Bank elnöke, hogy a járvány ellenére biztosan halad az eurócsatlakozás felé az ország, azaz ott is 2023-as pénzcserével számolnak - írja a Népszava.