Európa kezd kifogyni a koronavírus vakcinákból

Oroszország 240 ezer adag koronavírus elleni védőoltást szállított csütörtökön Argentínába, a Szputnyik V vakcina nagyobb részét argentínai, a többit pedig bolíviai felhasználásra szánják - közölték argentin egészségügyi vezetők.

Bolívia, amely egy repülőtéri illetékes szerint 20 ezer adag oltóanyagot kapott, Argentína után a második latin-amerikai ország, ahol az orosz vakcinával oltanak.

Argentína korábban már két, egyenként 300 ezer adagot tartalmazó Szputnyik V-szállítmányt kapott.

Az Aerolinias Argentinas légitársaság közölte, hogy a szállítmány a Buenos Aires-i repülőtérre érkezett, megkezdődött a kipakolása, az Airbus cég raktárában tárolják majd hűtőládákban az ampullákat.

Az argentin egészségügyi hatóságok összesen 5 millió adag orosz vakcinára számítanak januárban.

A Bolíviának szánt adagokat Buenos Airesből a BOA bolíviai légitársaság gépén szállítják tovább La Pazba.

A Szputnyik V külföldi értékesítésével foglalkozó Orosz Közvetlen Beruházási Alap (RDIF) és a vakcinát kifejlesztő Gamaleja Kutatóintézet szerdán közölte, hogy a kapacitásbővítés miatt a latin-amerikai szállítmányok három héttel késhetnek.

Argentína a mostani szállítmány előtt nem kapott értesítést arról, hogy pontosan mekkora lesz a leszállított mennyiség - mondta Carla Vizzotti egészségügy-miniszter a Telam argentin állami hírügynökségnek.

A szállítások megerősítésével "nagyon óvatosak vagyunk, tekintettel a vakcinák globális szállításának speciális ütemezésére" - mondta a miniszter.

Argentínában eddig 272 323 embert oltottak be a Szputnyik V vakcinával, 45 710-en már a második adagot is megkapták - közölte az egészségügy-minisztérium. Argentína az AstroZeneca/Oxford vakcina alkalmazását is engedélyezte.

Luis Arce bolíviai elnök a Twitteren azt írta, hogy országa a mostani orosz szállítmánnyal hatezer adaggal többhöz jut az eredetileg januárban vártnál. Ezt a szállítmányt az egészségügyi dolgozók beoltására használják fel. (MTI)