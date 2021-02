Megvan, hogyan pörgetheti fel a Moderna a vakcinák gyártását

A Moderna hétfőn közölte, úgy pörgetnék fel a vakcinagyártást, hogy egy ampullába 10 helyett 15 adagot töltenének – írja a Reuters.

Azzal pörgetné fel a vakcinagyártását a Moderna, hogy a korábbi 10 helyett 15 adag vakcinát töltene egy ampullába, a gyártó lassan naponta egymillió adag vakcinát képes előállítani.

Erről közleményt adott ki a gyógyszergyártó, melyben azt is közölték, az ügyben egyeztetniük kell az amerikai gyógyszerfelügyelettel (FDA) is, hogy nekik is megfelelne-e a megoldás, mielőtt átállítják a gyártást.

Stephen Hoige, a Moderna elnöke szerint a pluszban az ampullákba töltött adagok segítenének a gyártási kényszerben lévő vállalatnak, ugyanis ez is egy szűk keresztmetszet lehet:

azon túl, hogy mennyi vakcinát tudunk előállítani, az is korlátozza a gyártási kapacitást, hogy egy bizonyos idő alatt mennyi ampullát tudunk megtölteni.

Januárban először sorra érkeztek a hírek arról, hogy a gyógyszergyártók gyártási nehézségekkel küzdenek, és a korábban vállalt mennyiségeket nem tudják szállítani. Rendkívül nagy a nyomás rajtuk, úgy tűnik, hogy egyre többen találnak alternatív utakat, hogy megoldják a gyártás problémáikat:

A címlapkép forrása: MTI/Mónus Márton.