Koronavírus: olasz városokat zárnak a mutációk miatt, már 12 millió embert beoltottak a britek

Kétszázezer adag vakcinát vásárol a kínai Sinopharmtól Észak-Macedónia - jelentette be az egészségügyi miniszter szombat este. Venko Filipce közölte, a héten a parlament elfogadta az oltóanyagok beszerzését lehetővé tevő törvényt, Szkopje pedig elsőként a kínai gyártó oltóanyagából szerez be egy mennyiséget. A bejelentések szerint a nyugat-balkáni ország a későbbiekben más gyártóktól is vásárolna vakcinát. (MTI)