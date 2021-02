Moderna vakcina: ezek lehetnek az oltás utáni mellékhatások, szövődmények

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A Pfizer/BioNTech vakcina volt az első engedélyezett koronavírus vakcina az Egyesült Államokban és az Európai Unióban, de néhány héttel később egy másik amerikai biotechnológiai cég, a Moderna vakcinája is zöld utat kapott, ami azt jelenti, hogy a Moderna vakcinája is biztonságos vakcina és hatásos a koronavírus ellen, az oltást követően kiépül a koronavírus védettség a klinikai vizsgálatok alapján. Az európai engedéllyel együtt a Moderna vakcina bekerült az engedélyezett koronavírus vakcinák közé Magyarországon és januárban meg is indult az oltás, bár jóval kisebb mennyiség érkezett az oltóanyagból, mint a Pfizer/BioNTech vakcinából. Összeszedtük, hogy melyek a Moderna koronavírus vakcina mellékhatásai a tesztek alapján.