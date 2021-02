Új páncélosokat kaptak a magyar katonák

Tavaly decemberben jelentették be hivatalosan is, hogy a Honvédség több mint 300 Gidrán 4x4-es páncélozott kerekes katonai járművet rendszeresít majd. A járműveket a török Nurol Makina Ejder Yalcin és NMS 4x4 katonai járművek mintájára Magyarországon is gyártják majd, Kaposváron:

A most átadásra kerülő járműveket még Törökországban gyártották le, a rendszeresítésre kerülő több mint 300 járműből úgy 40-60 darabot gyártanak le Törökországban.

"A tizenhat tonnás Gidránok amellett, hogy nagyfokú védelmet nyújtanak személyzetük és a szállított katonák számára, azokkal a technikai berendezésekkel is rendelkeznek, amelyek elengedhetetlen részei a modern haderőnek" - írja a Magyar Honvédség Facebook-oldalán.

Összesen 10 darab Gidrán érkezett eddig meg Magyarországra, a járműveket a HM ArmCom Kommunikációtechnikai Zrt. szerelték át magyar igényeknek megfelelően.

Címlapkép: Kismartoni Mátyás / HM Zrínyi Nonprofit Zrt. via Magyar Honvédség