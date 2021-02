Koronavírus Csehországban: bajok vannak a szükségállapot meghosszabbítása körül

A cseh kormány nem engedheti meg magának, hogy megkerülje a parlamenti alsóházat, és újra kihirdesse a szükségállapotot Csehországban - jelentette ki Andrej Babis kormányfő pénteken késő este, miután Milos Zeman államfővel találkozott a Prágától nyugatra fekvő Lányban.

A cseh képviselőház csütörtökön elutasította a kormánynak azt a kérését, hogy hosszabbítsa meg 30 nappal a koronavírus miatt kihirdetett, vasárnap lejáró szükségállapotot. Andrej Babis szerint a mostani helyzet egyetlen megoldása, hogy a regionális elöljárók fogják kérni a kabinettől a rendkívüli jogi helyzet kihirdetését.

A kormány és a 13 cseh régió önkormányzati vezetői már pénteken tárgyaltak, de egyelőre nem sikerült közös nevezőre jutniuk. A tárgyalások szombat este folytatódnak, és legkésőbb vasárnap délelőtt megoldást kell találni a parlamenti döntés nyomán kialakult belpolitikai helyzetre - fejtette ki a miniszterelnök.

"Az egyetlen törvényes megoldás, hogy veszélyhelyzetben az (regionális) elöljáró kérheti a kormánytól a szükségállapot kihirdetését. Ez a szükségállapot folytatásának egyetlen lehetséges és törvényes módja" - mutatott rá a kormányfő. "Ezt a megoldást öt vagy hat regionális elöljáró támogatja" - szögezte le Babis.

Csehország 13 régióra, nagyobb közigazgatási egységre van felosztva. Kilencnek ellenzéki vezetése van, a kormánykoalíciós ANO mozgalomnak három, míg partnerének, a Cseh Szociáldemokrata Pártnak pedig egy elöljárója van.

A hatályos törvények szerint veszélyhelyzetet a regionális elöljárók saját jogkörükben is kihirdethetnek, de ezt többen nem tartják elegendőnek a koronavírus-járvány kezeléséhez. Az ellenzéki elöljárók egy része most arra vár, milyen megoldást fog javasolni a kormány, illetve az egészségügyi minisztérium. A szükségállapot meghosszabbítását azért tartja fontosnak a kormány és a regionális elöljárók egy része is, mert a járvány elleni óvintézkedések egy része csak így tartható fenn.

A kormány azt is mérlegeli, hogy a közegészségvédelmi törvény alapján tartaná fenn a korlátozásokat. "Ennek alapján korlátozni lehet például a vendéglők vagy az iskolák működését, de a kisboltok nyitvatartását, az emberek szabad mozgását már nem" - jegyezte meg Babis.

A kormányfő ismét bírálta az ellenzéki pártokat, amelyek szerinte politikát csinálnak a járványból és nem hajlandóak konstruktív tárgyalásokra. Az ellenzék viszont azt veti a kormány szemére, hogy kaotikusan kezeli a járványt, és nem hajlandó mérlegelni az ellenzéki javaslatokat.

Jan Blatny egészségügyi miniszter szerint ha nem sikerül valamilyen módon meghosszabbítani a vasárnap éjfélkor lejáró szükségállapotot, a következő két hétben gyorsan, mintegy 30 százalékkal növekedni fog a megbetegedések száma. "Ez mintegy 1000 új ágyat tesz szükségessé a kórházak intenzív osztályain" - mondta Blatny a regionális elöljáróknak.

Milos Zeman támogatja a kormány álláspontját, és elhibázottnak tartja a parlamenti alsóház döntését, amellyel elutasította a szükségállapot meghosszabbítását - tolmácsolta a köztársasági elnök álláspontját a szóvivője, Jirí Ovcácek.

Címlapkép: Getty Images