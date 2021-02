A koronavírus-térkép egyelőre változatlan, de a vakcina hamarosan mindent átrajzolhat

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A világon 109 155 627 ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2 407 921, a gyógyultaké 61 351 851 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem közép-európai idő szerint kedd reggeli adatai szerint. Továbbra is az Egyesült Államokban van a legtöbb fertőzött, de itt az oltási programmal is jól haladnak, így a következő hónapokban az esetszámok, de legalábbis a súlyos esetek mérséklődésére számíthatunk. India és Brazília - a második és harmadik legfertőzöttebb ország - viszont egyáltalán nem áll olyan jól az oltással, Brazíliában ráadásul egy mutáns is terjed, így itt még sokára várható enyhülés. Legfrissebb híreink percről percre.