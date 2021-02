Észak-koreai hackerek csapoltak amerikai számlákat, most emeltek vádat

Vádat emeltek három észak-koreai programozó ellen szerdán az Egyesült Államokban, amiért számítógépes csalással több mint 1,3 milliárd dollárnyi pénzt és kriptovalutát loptak el bankoktól és különböző cégektől, valamint hollywoodi filmstúdióknak is kárt okoztak.

Az igazságügyi minisztérium szerint a vádlottak a bűncselekmények elkövetésekor az észak-koreai katonai hírszerző szolgálat alkalmazásában álltak. A tájékoztatás szerint a hackerek több bűncselekményt is elkövettek, beleértve a Sony Pictures Entertainment elleni, 2014. novemberi kibertámadást is.

Az akciót - amelynek során a Sony Pictures belső levelezését, forgatókönyveket, megjelentetésre váró filmeket, valamint a cég dolgozóinak és filmsztároknak személyes adatait is ellopták - egy magát "Guardians of Peace", vagyis a béke őrzőinek nevező hackercsoport vállalta magára. A hackerek akkor azzal fenyegetőztek, hogy erőszakos támadást hajtanak végre mozik ellen, ha a stúdió bemutatja a "The Interview" című vígjátékot, amelyben az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) két amerikai újságírót bíz meg Kim Dzsong Un észak-koreai vezető meggyilkolásával.

A vád szerint a hackerek részt vettek a különösen nagy kárt okozó WannaCry 2.0 zsarolóvírus létrehozásában. A 2017-es - 150 országra kiterjedő - kibertámadás első célpontjai között volt a brit állami egészségügyi szolgálat (NHS), amelynek informatikai és távközlési rendszerei hosszú órákra leálltak. A támadás miatt számos brit kórházban egy ideig csak a sürgősségi eseteket fogadták, és sok előre tervezett műtétet el kellett halasztani, mert hozzáférhetetlenné váltak a páciensek adatai.

Ezen kívül azzal is vádolják a hackereket, hogy 2018 és 2020 között Dél-és Délkelet-Ázsiában, Mexikóban és Afrikában bankok számítógépes hálózatát törték fel. A jelentés szerint az elkövetők olyan programokat telepítettek, amelyek kriptovaluta-alkalmazásokat céloztak meg.

Az igazságügyi minisztérium közlése szerint egy kanadai-amerikai állampolgár elismerte bűnösségét abban, hogy segített tisztára mosni a hackerek pénzét. Bár a három állítólagos hacker az észak-koreai kormánynak dolgozik, az Egyesült Államok állítása szerint időnként különböző más országokban, köztük Kínában és Oroszországban is állomásoztatták őket.

Címlapkép: Getty Images