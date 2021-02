Mi lesz, ha Vlagyimir Putyinnak át kell adnia Oroszországot? - Már mozgolódnak az erős emberek

Palkovics Máté Cikk mentése Megosztás

2020 mozgalmas év volt az orosz politikában és nem feltétlen csak a koronavírus-járvány miatt. Rögtön az év elején Vlagyimir Putyin orosz elnök nagyszabású alkotmányreformot hirdetett, amely következtében elméletben lehetővé vált, hogy akár 2036-ig hatalmon maradjon. Bár Putyin utódlása hivatalosan még nincsen napirenden, több pletyka is kering arról, hogy a következő években szóba kerülhet ez a téma, és egyes vélekedések szerint már meg is kezdődött a hatalom lassú átengedésének folyamata. Az alábbiakban sorra vesszük azokat a tényezőket, amelyek fontosak lehetnek Putyin utódjának kiválasztásában és külön kitérünk a lehetséges utódjelöltekre is.