Szorul a hurok Donald Trump körül: már a családtagjait is vizsgálják

Bár tanácsadói heteken át nyugtatták Donald Trumpot, hogy nincs félnivalója az adóügyeivel kapcsolatos vizsgálattól, most úgy látszik, hogy az manhattani kerületi ügyészség kiterjesztette a nyomozást újabb személyekre és területekre, többek közt a volt elnök fiára, Donald Trump Jr.-ra is – írja a Daily Beast.

A vizsgálat célszemélyei között van a volt elnök legidősebb fia, Donald Trump Jr. és Allen Weisselberg, aki évek óta a Trump Organization pénzügyi igazgatója. Donald Trump Jr. apja kormányzása alatt egyszerre volt gyakori felszólaló a volt elnök kampányeseményein és töltötte be a Trump Organization ügyvezető alelnöki pozícióját testvérével, Eric Trumppal együtt.

Annak ellenére, hogy Donald Trump elnökké választása után a cégcsoport nemzetközi ügyleteinek száma megcsappant, az elmúlt négy évben csaknem 118 millió dollár értékben sikerült ingatlanokat értékesíteniük.

A legidősebb Trump-fiút már nem csak a manhattani hatóságok keresték meg, hogy üzleti tevékenységéről faggassák. Januárban például a District of Columbia főügyészének irodája kérte meg, hogy fáradjon be hozzájuk, ahol arról faggatták, hogy Donald Trump elnök állítólag felárat fizetett Washingtonban rendezett politikai események során saját hoteleiben, közpénzből.

A személyeken túl tartalmilag is bővült a volt elnök elleni nyomozás. A cégcsoporton túl most már a Trump-család személyes vagyona is a vizsgálat tárgyát képezi. Átvilágítják például azokat a jelzáloghiteleket is, amelyeket Donald Trump vett fel számos, tulajdonában álló ingatlanra, így a manhattani Trump Towerre is.

Donald Trump több ellene indított eljárást megúszott már elnöksége alatt, mint például a Mueller-nyomozást vagy két szenátusi felelősségre-vonási eljárást. Most azonban, hogy elveszítette mentelmi jogát várhatóan peres ügyek egész sorozata fog a nyakába szakadni:

Az sem jó hír a volt elnöknek, hogy az amerikai Legfelsőbb Bíróság a héten engedélyezte Trump adóbevallási és -visszatérítési, illetve egyéb pénzügyi dokumentumainak kiadását a manhattani ügyészségnek. Erre a fejleményre a nyomozást vezető kerületi ügyész csak három szavas válasszal reagált: A munka folytatódik.

