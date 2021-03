Záporoznak az újabb szögek a hagyományos autógyártás koporsójába - Halálra ítélik a belsőégésű motorokat

Az elmúlt hetekben egymás után jelentik be az autógyártók, hogy száműzik a belsőégésű motorral szerelt járműveket a kínálatukból és kizárólag elektromos autók előállítására és értékesítésére fognak koncentrálni a jövőben. A modellportfóliók radikális átalakításában olyan tényezők játszanak kulcsszerepet, mint az egyre szigorodó környezetvédelmi előírások, a nemzetgazdasági érdekek és az egyre erősebbé váló verseny.

Véget ért a hagyományos autógyártás aranykora, soha többé nem fognak annyi belsőégésű motorral szerelt járművet értékesíteni, mint 2017-ben. A mostani, az elektromos- és önvezető autózás hajnala, az az időszak, amikor a világ ráébred arra, hogy a mobilitás biztosításának van egy sokkal tisztább, olcsóbb és biztonságosabb alternatívája. Az a közel 2,5 millió tisztán elektromos meghajtású autó, amit globálisan értékesítettek 2020-ban, a teljes piacnak valamivel több, mint 3 százalékát adta csupán. Ugyanakkor az iparági trend kristálytiszta, az elektromos autók feltartóztathatatlanul törnek majd előre a következő években. Attól függően pedig, hogy melyik cég, kinek a megbízásából készíti az előrejelzését elmondható, hogy 2030-ra a globális autóeladások durván 30 százalékát a tisztán elektromos autók adják majd.

A várható látványos előretörésben a kutatás és fejlesztésre fordított euró- és dollár tízmilliárdokon, az új, egyre fejlettebb technológiákon, a nagyvonalú állami támogatásokon, a dinamikusan bővülő töltőinfrastruktúrán, a tulajdonosi elvárásokon és a karbonsemlegesség elérése érdekében tett vállalásokon túl három tényező játszik kulcsszerepet:

Az egyre szigorodó károsanyag-kibocsátási követelmények, amelyek be nem tartása esetén jelentős bírásokra számíthatnak az autógyártók A nemzetgazdasági érdekek És az egyre erősebb verseny

Utóbbi három tényező alapvetően meghatározza a vállalati szintű stratégiai döntéshozatalt az autóiparban, egyben érdemben hozzájárulnak ahhoz, hogy

egyre több autógyártó ítéli halálra a belsőégésű motorokat és jelenti be, hogy belátható időn belül kizárólag elektromos meghajtású járműveket gyárt és értékesít majd.

Legutóbb a Volvo jelentette be: száműzi a belsőégésű motorokat

Kedden a Volvo lepte meg a világot azzal, hogy közölte, teljesen átáll elektromos autók gyártására és értékesítésére 2030-ra. A kínai tulajdonban lévő autógyártó marketingcsapata régóta alkalmazza azt a trükköt, hogy egy-egy fontos modell bemutatója előtt olyan fajsúlyos bejelentést tesz, amely eleve rájuk irányítja a világ figyelmét. Ezúttal a második tisztán elektromos meghajtású modelljük, a Volvo C40 debütálását támogatták meg jelentős hírveréssel.

Érdemes felidézni Håkan Samuelsson, a Volvo vezérigazgatójának szavait, aki konkrétan arról beszélt, hogy

Teljesen meg vagyok arról győződve, hogy nem lesz olyan vásárló a jövőben, aki belsőségésű motorral szerelt autót választana.

Hozzátette azt is, meggyőződésük, hogy az elektromos autók sokkal vonzóbb alternatívát jelentenek majd a vásárlók számára.

A Volvo első, tisztán elektromos meghajtású modellje, az XC40.

Érdekesség, hogy néhány héttel ezelőtti podcastunkban mi is pontosan azt a megállapítást tettük, hogy nem tudjuk elképzelni azt, hogy valaki egy elektromos autó kipróbálását, használatát követően visszavágyna egy belsőégésű motorral szerelt jármű volánja mögé.

A Volvo döntésében ugyanakkor aligha a vásárlói preferenciák várható alakulása játszotta a főszerepet. Sokkal valószínűbb, hogy nagyon komoly nemzetgazdasági érdek húzódik meg a mögött, hogy a köztudatban svéd autógyártó imidzsében pompázó, valójában kínai tulajdonban lévő vállalat ilyen horderejű bejelentésre szánta rá magát.

Kína az elektromos autózásra történő átállást ugyanis arra próbálja felhasználni, hogy vezető szerephez jusson az autóiparban is.

Fontos kiemelni, amikor vezető szerepről beszélünk, akkor nem arra gondolunk, hogy kínai márkák fogják ellepni a világ útjait, hanem arra, hogy beszállítóként az ázsiai ország kiemelt szerepet tölt majd be a jövő járműveinél felhasznált alkatrész- és IT-alapú megoldásoknak biztosításában. Éppen ezért elemi érdeke, hogy egyre több autógyártó kövesse a Tesla példáját, és álljon át minél gyorsabban kizárólag villanyautók gyártására és értékesítésére.

A Volvo átalakítása pedig tökéletesen alkalmas arra, hogy felgyorsítsa az elektromos autózás irányába történő elmozdulást, nyomást helyezzen az európai gyártókra ezen a területen.

A Ford inkább felhagy a benzines és dízel autók eladásával Európában

Az amerikai autógyártó szintén nagy meglepetést okozott azzal, hogy két héttel ezelőtt bejelentette, átalakítja modellportfólióját Európában, teljesen átáll elektromos autók értékesítésére 2030-ig.

A Ford döntését az egyre szigorodó környezetvédelmi előírásokkal indokolta, valamint azzal, hogy egyre több ország dönt úgy, hogy betiltja a belsőégésű motorral szerelt járművek értékesítését az előttünk álló 10-15 évben.

A Mustang ihlette, teljesen elektromos új Ford SUV, a Mustang Mach-E, amelyet a Tesla Model Y riválisának szán a gyártó.

Kiderült az is, hogy 2030-ra a Ford által értékesített kishaszongépjárművek kétharmada részben, vagy teljesen elektromos meghajtású lesz.

UTÓBBI VÁLLALÁS KIEMELTEN FONTOS, HISZEN A FORD PIACVEZETŐ AZ AMERIKAI ÉS AZ EURÓPAI KISHASZONGÉPJÁRMŰVEK PIACÁN.

Az elektromos hajtás irányába történő minél gyorsabb elmozdulás üzletileg is gyümölcsöző lehet a vállalat számára, hiszen egy olyan szegmensről van szó, ahol még senki nem ért el számottevő sikereket, még az elektromos autózásban piacvezető Tesla sem tudta itt megvetni a lábát. Ez pedig lehetőséget jelenthet a Ford számára, hogy a jövőben is biztosítsa vezető szerepét a kishaszongépjárművek piacán. Arról egyébként, hogy a Ford működése és jövője szempontjából kiemelten fontos lenne az elektromobilitás irányába történő minél gyorsabb elmozdulás, 2019 májusában írtunk részletes elemzésünkben:

A menedzsment döntésében az Egyesült Királyság novemberi bejelentése is szerepet játszhatott. A Ford számára ugyanis kiemelten fontos a szigetország autópiaca, ahol többségében belsőégésű motorral szerelt járműveket értékesít. Boris Johnson ugyanakkor nemrég bejelentette, 2030-től tilos lesz belsőégésű motorral szerelt járműveket eladni az Egyesült Királyságban, 2035-től pedig a hibrid hajtáslánccal szerelt járműveket is száműzik majd.

Kapcsolódó cikkünk 2020. 11. 18. Itt az európai ország, amely a tervezettnél tíz évvel korábban száműzi a benzines és dízel autókat

A Jaguárnak nem maradt más választása, elektromosra vált

A Jaguar Land Rover teljesen átáll tisztán elektromos autók gyártására a jövőben - jelentette be Thierry Bollore, a cégcsoport új vezérigazgatója február közepén. Az új stratégia ismertetésekor kiderült, 2025-től kizárólag elektromos meghajtású Jaguárok készülnek majd, míg a Land Rover termékpalettáját fokozatosan állítják át tisztán elektromos meghajtásra, 2030-ra az utóbbi márka minden modellje kapható lesz elektromos változatban is.

Bollore azt is elmondta, hogy a Jaguar Land Rover a tervek szerint teljesen karbonsemleges cégcsoporttá kíván válni 2039-re, amely azt jelentené, hogy nem csak az általuk előállított járművek, hanem maga a gyártás folyamata is környezetbaráttá válhat a következő 20 évben.

A Jaguar első, tisztán elektromos meghajtású modellje, az I-Pace.

A döntés talán sokakat meglepett, de az igazság az, hogy a Jaguar Land Rover hiába folytatott elkeseredett harcot a károsanyag-kibocsátási előírások teljesítése érdekében az utóbbi években, érdemben nem sikerült faragniuk a flottaszintű szén-dioxid-kibocsátásukon. Ennek viszont az lett a következménye, hogy

AZ INDIAI TULAJDONBAN LÉVŐ CÉGCSOPORTNAK NEM MARADT MÁS VÁLASZTÁSA, MINT AZ, HOGY TELJESEN ÁTÁLL ELEKTROMOS MEGHAJTÁSRA A JAGUÁR ESETÉBEN, ILLETVE ELEKTROMOS ÉS PLUG-IN VÁLTOZATOK BEVEZETÉSÉVEL IDŐT NYER A LAND ROVERNEK.

Amerika legnagyobb gyártója is az elektromos autózás mellett döntött

A General Motors ugyan jóval óvatosabb, mint az imént felsorolt autógyártók, de szintén egyértelművé tette,

2035-re teljesen átáll az elektromos autók gyártására és értékesítésére.

Fontos jelzés volt az is az Egyesült Államok legnagyobb autógyártójának a részéről, hogy csak megújuló energiát használ majd minden létesítményében, 2040-re pedig minden tevékenysége karbonsemleges lesz.

Érdemes megjegyezni, hogy az új ambiciózus célokat egy héttel azután ismertette a General Motors, hogy Joe Biden, az Egyesült Államok elnöke nagyszabású klímavédelmi rendeleteket írt alá a tiszta energiaforrások részesedésének növelése és a károsanyag-kibocsátás visszaszorítása érdekében.

A GM döntésében fontos szerepet játszhatott az is, hogy az egyik legfontosabb autópiacán, Kínában, egyre szigorúbb előírásoknak kell megfelelnie. Ez pedig csak úgy lesz lehetséges, ha egyre nagyobb részarányt képviselnek az értékesítési flottáján belül a tisztán elektromos meghajtású járművek.

Egy elektromos Chevrolet Bolt parkol a márka egyik szalonja mellett.

Látni kell azt is, hogy a General Motors átállításához nagyon komoly nemzetgazdasági érdek is fűződik, a vállalat durván 164 ezer embernek ad munkát globálisan, amelyből 85 ezer fő az Egyesült Államokban dolgozik. Ezeknek a munkahelyeknek a megőrzése szempontjából kiemelten fontos, hogy a vállalat olyan termékeket gyártson, amelyekre hosszú évtizedeken keresztül szükség lesz, amelyek a jövő mobilitását biztosítják.

És nem szabad megfeledkezni az egyre erősebb versenyről és a tulajdonosi érdekekről sem.

Előbbi szempontjából kiemelten fontos, hogy a szintén amerikai Tesla nagy nyomást gyakorol a General Motorsra is. Rövidtávon különösen az fájhat leginkább a GM-nek, hogy az Elon Musk által vezetett vállalat a jelentős profitot biztosító pick-up szegmensbe is betör majd a Cybertruck segítségével. Utóbbival kapcsolatban pedig azt kell látni, hogy az elmúlt hónapokban elképesztő ralit produkáltak az elektromosautó-gyártó vállalatok részvényei a világ tőzsdéin. Éppen ezért a General Motors menedzsmentje a totális átalakítás ígéretével igyekezhetett megnyugtatni a szárnyalásból kimaradó tulajdonosait, illetve így próbálhatták vonzóbbá tenni a részvényeiket a befektetők számára.

Mozgolódnak a németek is

Bár hivatalosan még egyik nagy német autógyártó cégcsoport sem jelentette be, hogy a jövőben kizárólag elektromos autókat akar gyártani, egyáltalán nem lepődnénk meg, ha erre hamarosan sor kerülne. Különösen a Volkswagen csoport az, amelyik az utóbbi években egyre nagyobb hangsúlyt fektet az elektromos autózás irányába történő minél gyorsabb elmozdulásra, és hirdeti, hogy a jövő a kibocsátásmentes közlekedésről szól majd.

Arról nem is beszélve, hogy a cégcsoporton belül a Bentley esetében konkrét ígéret van arra, hogy 2026-tól nem árulnak kizárólag belsőégésű motorral szerelt autókat, 2030-tól pedig teljesen átállnak elektromos autók gyártására és értékesítésére. De találunk másik példát is a Volkswagen csoportnál, nemrég Markus Duesmann, az Audi vezére bejelentette, hogy az A4, A6 és A8-as modelleknél felhagynak a belső égésű motorokkal és elektromos meghajtásra állnak át. Ráadásul azt is elárulta, hogy tisztán elektromos meghajtású autók gyártására 2030 körül állhat át a vállalat.

Címlapkép forrása: Julian Stratenschulte/picture alliance via Getty Images