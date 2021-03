Hétfőtől jönnek a szigorítások, de a hétvégi tömeges oltás elmarad Magyarországon

Nőnapon, azaz hétfőn kinyithatnak a virágboltok, azonban március 8-a után nekik is be kell majd zárniuk. A hétfői nyitva tartással a kormány mentőövet dobott a hazai termesztőknek és kereskedőknek, akik készültek az ünnepre, nagy mennyiségben vásároltak be, akár hitelből is. A koronavírus-járvány nem kedvezett a szektornak; a virágárusoknál ugyan az elmúlt egy évben jelentősen emelkedtek az online illetve telefonos rendelések, a virágkiszállítások száma, azonban az ágazat még így is támogatásra szorul.