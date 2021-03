Őrizetbe vett az FBI egy tisztségviselőt, akit személyesen Trump nevezett ki

Őrizetbe vette az FBI az amerikai külügyminisztérium egyik volt tisztségviselőjét, akit Donald Trump nevezett ki. Azzal vádolják, hogy részt vett a 2021. január 6-án, a Capitoliumot ért támadásban és megpróbálta megakadályozni Joe Biden elnöki kinevezését.

A 42 éves Federico Klein 2016-ban tanácsadóként dolgozott Trump kampánystábjában, a győztes választás után pedig bekerült a külügyminisztériumban. Klein dolgozott a külügyminisztérium dél-amerikai ügyekkel foglalkozó ágában is, illetve bennfentes információk szerint a titkosítások feloldásáért felelős hivatalban is kinevezést kapott. Korábban tengerészgyalogosként szolgált, Irakban is állomásozott-

Ez az első olyan eset, hogy olyan embert vettek őrizetbe a Capitoliumot ért ostromban való részvétel miatt, akit személyesen Donald Trump nevezett ki. Eddig összesen 300 ember került a hatóságok célkeresztjébe az ügy miatt. Többségüket illetéktelen behatolással, hatósági személyek elleni erőszakkal és a Kongresszus munkájának akadályozásával vádolják.

(Politico)

Címlapkép: Getty Images