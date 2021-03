Eldőlt: betiltják Svájcban az arcot eltakaró ruhadarab viselését

Bekerülhet a svájci alkotmányba, hogy nyilvános helyen, üzletekben és vendéglátóhelyeken tilos az arcot eltakaró ruhadarab viselése, miután vasárnap a svájci választópolgárok többsége támogatta az erre vonatkozó javaslatot. A burka és a nikáb viselésének tilalmát a választók 52 százaléka támogatta a vasárnap tartott népszavazáson.

A javaslat szövege nem említ vallásos ruhadarabot, így elvben az arcukat eltakaró futballhuligánokra is vonatkozik. A javaslatot ugyanaz a jobboldali, iszlámellenes csoport terjesztette elő, amely 2009-ben a minaretépítést is népszavazás útján tiltatta be Svájcban.

A javaslat bírálói szerint a szervezet pusztán iszlámellenes érzelmeket akar felkorbácsolni és muszlimellenes idegengyűlöletet hirdet, és azt mondják, hogy egy szabad társadalomban nem lenne szabad ilyen öltözködési előírásokat bevezetni.

Az Emberi Jogok Európai Bírósága 2014-ben úgy ítélte meg, hogy az ilyen korlátozások nem sértik sem a vallásgyakorlás, sem az önkifejezés szabadságát.

2018-ban Svájc lakosságának 5,8 százaléka vallotta magát muszlimnak.

Címlapkép forrása: Getty Images Plus