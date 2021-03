Egyre durvábban üzenget egymásnak az EU és Nagy-Britannia a vakcinák miatt

A britek egészségének károsításával vádolta meg egy magas rangú brit politikai vezető az EU-t, mondván, rontja az AstraZeneca vakcinájába vetett bizalmat.

Félrevezető nyilatkozatokat tettek az EU vezetői az AstraZeneca vakcinájával kapcsolatban – nyilatkozta a Bloomberg szerint Grant Shapps kabinetminiszter, hozzátéve: kevesebb brit oltatta be magát ezzel a vakcinával, miután EU-s vezetők megkérdőjelezték a hatékonyságát.

Január végén például Emmanuel Macron francia államfő azt is kijelentette, hogy lényegében hatástalan a 65 év felettieknél az AstraZeneca készítménye, Shapps most erre is egyértelműen célzott.

A britek és az EU közötti újabb politikai feszültség azzal lángolt fel a héten ismét, hogy Charles Michel, az Európai Tanács elnöke Londont a koronavírus-vakcinák exportjának nyílt tiltásával vádolta meg, erre reagálva pedig a brit külügy bekérette az EU egyik vezető diplomatáját, és „vakcina nacionalizmussal” vádolta meg a szigetország az EU-t.

Erre reagálva Michel kijelente: megdöbbentették a szigetország vádjai, szerinte „a tények nem hazudnak”, Nagy-Britannia és az USA kifejezetten tiltja azon vakcinák és vakcinakomponensek exportját, amelyeket a saját területeken állítanak elő. A britek szerint ez az állítás „teljes mértékben hamis.”

