Így valósult meg a nemek közötti egyenlőség Európa egyik legkonzervatívabb országában

Nőnap alkalmából az Egyenlítő Alapítvány konferenciát szervezett a nők társadalomban betöltött szerepéről. Az eseményen felszólalt Ronan Gargan, Írország magyarországi nagykövete és bemutatta azt a hosszú folyamatot, amelynek következtében Írország egy kifejezetten konzervatív társadalomból az utóbbi években egy olyan országgá vált, ahol kiemelten érvényesülnek a nők és más kisebbségben lévő rétegek jogai. 2015-ben például népszavazáson döntöttek a melegházasság engedélyezéséről, 2018-ban pedig az abortusz legalizációjáról, mindkét esetben nagy többséggel. A beszédet egy kerekasztal-beszélgetés követte a nagykövet és Katarina Szécsi Asbrink, a svéd nagykövetség misszióvezető-helyettesének részvételével.

A beszéd elején a nagykövet röviden vázolta azt, hogy milyen képet festett az ír társadalom a 20. században érzékeltetve, hogy a nők megítélése sem egy nap alatt változott meg és nem egy, hanem számos tényező szerepet játszott benne.

Bár az 1922-ben függetlenné vált Írország törvényeiben és alkotmányában megjelent a jogi egyenlőség gondolata, az ír nagykövet szerint a gyakorlatban a nőket számos területen érte diszkrimináció társadalmi szerepüket nézve. A közszférában dolgozó nőknek például korábban ott kellett hagyniuk az állásukat, amikor férjhez mentek, illetve az ír alkotmányban ma is szerepel egy olyan klauzula, amely szerint az állam feladata gondoskodni arról, hogy az anyáknak ne kelljen dolgozniuk, annak érdekében, hogy az otthoni feladataikkal tudjanak foglalkozni. Emellett az abortusz kérdésében is számos nő kényszerült arra a múltban, hogy külföldön végeztessen el ilyen beavatkozásokat a szigorú törvények miatt. Ebben jelentősen közrejátszott Ronan Gargan szerint az is, hogy az ír törvények erős pozíciót biztosítottak a katolikus egyháznak az oktatás vagy az egészségügy területén, de egyúttal az is, hogy Írország a múltban szociális kérdésekben igen konzervatív álláspontot képviselt és erősen megjelentek a sztereotip képek a nemi szerepeket illetően.

A nagykövet szerint a 20. és 21. században azonban több tényező együttállasának következtében érdemi változások álltak be a területen.

Kiemelten fontos fejlemény volt például az ír gazdaság látványos fejlődése az utóbbi évtizedekben, amelynek köszönhetően Írország egy relatíve szegény országból az egyik legnyitottabb és legfejlettebb gazdasággá vált. Egy főre vetített GDP tekintetében például ma már előzik Németországot. Ronan Gargan szerint a gazdasági fellendülés párosulva az országba érkező nemzetközi vállalatokkal nagyban növelte a női munkaerő iránti keresletet. Ennek köszönhetően, mint mondta a dolgozó nők aránya ma már 77,2%-ot tesz ki a korábbi 22% helyett. Erősítette a folyamatot a globalizáció és a gazdasági sikerek következtében más országokból érkező bevándorlás is, amelyek elősegítették a szemléletváltást. Nem mellesleg a nagykövet szerint az Európai Unióhoz való csatlakozással Írország számos plusz forrást tudott igénybe venni a társadalmi változások elérése érdekében. Mindezek hatására a nők a politikában is egyre aktívabbak lettek, példaként említette, hogy 1990-ben Mary Robinson személyében az ország történelmében elsőként választottak női elnököt.

A gazdasági és politikai szempontok mellett a nagykövet az oktatás fontosságát is hangsúlyozta, amellyel véleménye szerint nagyban lehet javítani a nők társadalmi helyzetén.

Ronan Gargan elmondta, hogy a fenti folyamatokkal párhuzamosan zajlott az Írországban korábban domináns katolikus egyház pozícióvesztése. Ezzel együtt a rendszeres templomba járók száma is évek óta csökkenő tendenciát mutat.

A nagykövet emellett kiemelte azt, hogy ezek a folyamatok nem mehettek volna végbe a demokratikus hagyományok és társadalmi egyeztetés nélkül.

A melegházasságot és az abortuszt is népszavazás útján hagyták jóvá, amit széleskörű egyeztetés előzött meg, hogy konszenzus alakuljon ki a kérdésben.

A nagykövet beszédét a jelenlegi helyzet és a jövőbeli tervek vázolásával zárta. Írország ma az EU-átlag fölött van a nemek közötti egyenlőség tekintetében, valamint arányában több nő rendelkezik ma felsőfokú végzettséggel, mint férfi. Ennek ellenére számos feladat áll még Írország előtt a nagykövet szerint. Az ír kormány viszont elkötelezett a nemek közötti egyenlőség kérdésében, amelyet fókuszba kíván állítani a 2021-es év során, amikor is az ország nem állandó tagként részt vesz az ENSZ Biztonsági Tanácsának munkájában.

A beszédet követően egy kerekasztal-beszélgetés vette kezdetét Mészáros Antónia, az UNICEF magyarországi nagykövetének moderálásával, illetve az ír nagykövet és Katarina Szécsi Asbrink, a svéd nagykövetség misszióvezető-helyettesének részvételével, amely tovább boncolgatta a nők szerepét a világban, de szóba került Magyarország is.

Társadalmi ellenállás a női jogok tekintetében

Arra a kérdésre, hogy mekkora ellenállást váltott ki a női jogok térnyerése, Ronan Gargan szerint volt ugyan ellenreakció a konzervatív társadalmi rétegek, a politika és az egyház részéről, ezek hatása azonban nem volt jelentős elsősorban az egyház társasalmon belüli szerepének csökkenése miatt és a széleskörű egyeztetési folyamat eredményeképpen, amelynek köszönhetően véleménye szerint politikai konszenzus alakult ki a kérdésben.

Katarina Szécsi Asbrink elismerte, hogy egy változó társadalom gondolata félelmet kelthet egyes rétegekben, de a rendszeres diskurzus szerinte Svédországot nagyban segítette abban, hogy sikereket érjen el. Külön kiemelte a női kvótát is, amely úgy lett íratlan szabály a svédeknél, hogy annak támogatói a kilencvenes években egy politikai párt alapításán gondolkodtak, ezt látván pedig az addig létező pártok is felvették a gondolatot programjukba. Mindazonáltal szerinte sem egytényezős a kérdés, így a civil társadalom, a gazdasági sikerek, a tudományos kutatások és a politikai akarat is elengedhetetlen feltételei voltak a változásnak.

A nők helyzete Magyarországon

Katarina Szécsi Asbrink szerint a számok nem hazudnak abból a szempontból, hogy arányában sokkal kevesebb nő dolgozik Magyarországon, mint Svédországban. Ennek fényében Magyarország figyelmébe ajánlotta az északi modellt, amelynek értelmében Svédország többek között deklaráltan egy feminista külpolitikát folytat. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy politikai döntések meghozatalakor kifejezetten vizsgálják azok nőkre gyakorolt hatását. Emellett sajnálatát fejezte ki, hogy ez a kérdés továbbra is jelentős mértékben átpolitizált.

Ronan Gargan szerint a politikai képviselet és a munkaerőpiac tekintetében valóban hátrébb helyezkedik Magyarország, ezt pedig főleg a politikai élet polarizált természetének tudta be. Emellett úgy vélte, hogy egy erősebb civil társadalommal és a nemzetközi szervezetekkel való szorosabb együttműködéssel hatékonyabban lehet sikereket elérni.

Milyen szerepe lehet az üzleti szektornak?

Mindkét megszólaló egyetértett abban, hogy a vállalati szektor úttörő szerepet tölthet be a nemek közötti egyenlőség terén. Ennek tükrében példát mutathatnak azzal, hogy mind a nők, mind pedig a férfiak részére megengedik, hogy gyerekvállalás után egy hosszabb-rövidebb időt a családdal töltsenek, illetve, hogy a munka-magánélet egyensúlyának biztosításával érjenek el változást. Hangsúlyozták továbbá, hogy a magánszektornak a politikai döntéshozókat is ösztönöznie kellene hasonló lépésekre.

RONAN GArGAN KÜLÖN KIEMELTE AZ OKTATÁS SZEREPÉT, AMELY MÁR GYEREKKORBAN ELKEZDVE NAGYBAN MEGELŐZHETI A SZTEREOTIP KÉPEK KIALAKULÁSÁT A NEMI SZEREPEKRŐL.

Címlapkép forrása: Getty Images